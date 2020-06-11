Сербия отправила 75 гвардейцев на парад Победы в Москве

В торжественной церемонии проводов на военном аэродроме в Батайнице под Белградом участвовали министр обороны Александр Вулин и посол РФ Александр Боцан-Харченко.
"Сербы в 1941 году подняли первое антифашистское восстание в Европе, в 1944 году югославские партизаны вместе с Красной армией освободили Белград и навсегда изгнали фашистских оккупантов, а 75 лет спустя Сербия свободна и сама решает свою судьбу и выбирает своих друзей", - цитирует минобороны Вулина.
"Поэтому мы на праздновании 75-летия великой Победы будем вместе на Красной площади. Верховный главнокомандующий армии Сербии Александр Вучич и верховный главнокомандующий вооруженных сил РФ Владимир Путин вместе будут наблюдать за парадом, но еще важнее подтвердить, что для нас свобода означает все, и мы никогда не были на разных сторонах истории, ни с ошибочной ее стороны", - отметил сербский министр.
Вулин подчеркнул, что гвардия армии Сербии является элитным подразделением с боевым опытом и число отправленных гвардейцев - 75 - символично.