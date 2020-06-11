Сербия отправила 75 гвардейцев на парад Победы в Москве

"Сербы в 1941 году подняли первое антифашистское восстание в Европе, в 1944 году югославские партизаны вместе с Красной армией освободили Белград и навсегда изгнали фашистских оккупантов, а 75 лет спустя Сербия свободна и сама решает свою судьбу и выбирает своих друзей", - цитирует минобороны Вулина.