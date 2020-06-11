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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200611/1572812045.html
Сербия отправила 75 гвардейцев на парад Победы в Москве
2020-06-11T15:19
75 лет великой победы
александр боцан-харченко
александр вулин
александр вучич
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белград (город)
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александр боцан-харченко, александр вулин, александр вучич, владимир путин, москва, белград (город), в мире

Сербия отправила 75 гвардейцев на парад Победы в Москве

15:19 11.06.2020
199
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных сил Сербии во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие Вооруженных сил Сербии во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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БЕЛГРАД, 11 июн - РИА Новости. Подразделение гвардии армии Сербии в составе 75 человек было торжественно отправлено для участия в параде Победы в Москве 24 июня, сообщило министерство обороны.
В торжественной церемонии проводов на военном аэродроме в Батайнице под Белградом участвовали министр обороны Александр Вулин и посол РФ Александр Боцан-Харченко.
"Сербы в 1941 году подняли первое антифашистское восстание в Европе, в 1944 году югославские партизаны вместе с Красной армией освободили Белград и навсегда изгнали фашистских оккупантов, а 75 лет спустя Сербия свободна и сама решает свою судьбу и выбирает своих друзей", - цитирует минобороны Вулина.
"Поэтому мы на праздновании 75-летия великой Победы будем вместе на Красной площади. Верховный главнокомандующий армии Сербии Александр Вучич и верховный главнокомандующий вооруженных сил РФ Владимир Путин вместе будут наблюдать за парадом, но еще важнее подтвердить, что для нас свобода означает все, и мы никогда не были на разных сторонах истории, ни с ошибочной ее стороны", - отметил сербский министр.
Вулин подчеркнул, что гвардия армии Сербии является элитным подразделением с боевым опытом и число отправленных гвардейцев - 75 - символично.
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75 лет Великой ПобедыАлександр Боцан-ХарченкоАлександр ВулинАлександр ВучичВладимир ПутинМоскваБелград (город)В мире
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