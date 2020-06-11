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"Аэроэкспресс" с 15 июня введет единый тариф
2020-06-11T15:32
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"Аэроэкспресс" с 15 июня введет единый тариф

15:19 11.06.2020 (обновлено: 15:32 11.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВагон поезда "Аэроэкспресс" на Павелецком вокзале в Москве
Вагон поезда Аэроэкспресс на Павелецком вокзале в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости/Прайм. "Аэроэкспресс" введет тариф 300 рублей пока на три месяца и далее будет смотреть по ситуации, сообщила генеральный директор компании Алина Бисембаева.
У "Аэроэкспресса" в настоящее время действует линейка тарифов. В частности, стандартный билет в одну сторону стоит 450 рублей при покупке заранее, обычный стандартный - 500 рублей. "Бизнес" стоит 1500 рублей. Однако с 15 июня вводится единый тариф "стандарт" стоимостью 300 рублей. По тарифу "бизнес" стоимость поездки составит 800 рублей.
Поезд Аэроэкспресс в Москве
8 июня, 02:22Распространение нового коронавируса
"Аэроэкспресс" восстанавливает отмененные рейсы в аэропорт Домодедово
"Мы решили пока ввести его (тариф - ред.) на ближайшие три месяца. По их истечению внимательно будем смотреть за развитием событий, как будет расти пассажиропоток. Если будем видеть, что это эффективно в плане потока, и что людей привлекает, и будут положительные отзывы о нем, то, возможно, продлим это предложение", - сообщила Бисембаева в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Аэроэкспресс" в апреле из-за снижения пассажиропотока в аэропортах значительно сокращал график. Ряд регионов России начали постепенно снимать ограничения, введённые из-за COVID. Компания начала возвращать отменные рейсы. В частности, в "Домодедово" они восстановлены с 8 июня, в "Шереметьево" и "Внуково" - будут возвращены с 15 июня.
"Аэроэкспресс" осуществляет пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". В 2019 году "Аэроэкспресс" запустил автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Ховрино" до Северного терминального комплекса аэропорта "Шереметьево".
Пассажиры в аэропорту Домодедово
20 мая, 02:00
Аэропорт "Домодедово"
400000
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияАэроэкспрессДомодедово (аэропорт)МоскваШереметьево (аэропорт)Экономика
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