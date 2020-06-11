"Аэроэкспресс" с 15 июня введет единый тариф

У "Аэроэкспресса" в настоящее время действует линейка тарифов. В частности, стандартный билет в одну сторону стоит 450 рублей при покупке заранее, обычный стандартный - 500 рублей. "Бизнес" стоит 1500 рублей. Однако с 15 июня вводится единый тариф "стандарт" стоимостью 300 рублей. По тарифу "бизнес" стоимость поездки составит 800 рублей.