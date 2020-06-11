Цена нефти Brent упала ниже 40 долларов за баррель

По состоянию на 15.06 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,27%, до 39,95 доллара за баррель. Утром в четверг это снижение не превышало 3%. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 4,9%, до 37,67 доллара за баррель.