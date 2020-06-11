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В Рослесхозе оценили риски возникновения природных пожаров в регионах
2020-06-11T15:16
природные пожары в россии
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
красноярский край
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оренбургская область
происшествия
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природные пожары в россии, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), красноярский край, ленинградская область, оренбургская область, происшествия

В Рослесхозе оценили риски возникновения природных пожаров в регионах

15:16 11.06.2020
78
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Лесной пожар. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Специалисты Рослесхоза предупредили о высоких рисках возникновения пожаров в ближайшие дни в 79 регионах РФ из-за грядущих выходных, дефицита осадков и гроз, говорится в сообщении ведомства.
"В предстоящие выходные средний, высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды будут действовать на территории 79 регионов, а в ряде субъектов федерации – чрезвычайный класс пожарной опасности. На территории регионов всех федеральных округов возможны грозы", - говорится в сообщении.
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Как уточняет Рослесхоз, высокие классы пожарной опасности в лесах ожидаются в Бурятии, Магаданской области, Камчатском крае. Высокая пожарная опасность ожидается в лесах Иркутской, Новосибирской, Омской областях, Республике Тыва. Чрезвычайные риски лесных пожаров в Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
По данным ведомства, высокие риски лесных пожаров могут быть в Башкортостане и Оренбургской области, а также в Ставропольском крае, республиках Дагестан и Крым.
В Северо-Западном федеральном округе чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются в республиках Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской, Мурманской областях, пожары также возможны в Ленинградской области. На территории Центрального федерального округа до чрезвычайного могут подняться риски лесных пожаров в Белгородской области.
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"На нелесных природных территориях пожарная опасность по условиям погоды будет значительно выше, чем на лесных, вследствие более сильного их прогрева", - говорится в сообщении.
По данным Рослесхоза, в период с 11 по 14 июня 2020 дефицит осадков будет наблюдаться по территории Камчатского края и востоку Чукотского АО, северо-востоку и юго-востоку Республики Саха (Якутия), югу Забайкальского и Алтайского краев, республик Коми и Карелия, востоку республик Бурятия и Калмыкия, Курганской, Челябинской, Липецкой, Астраханской и Архангельской областей.
Как уточняет ведомство, усиление ветровой нагрузки до 19–21 м/с ожидаются по югу Камчатского края, востоку Ямало-Ненецкого автономного округа, западу Красноярского края, на территории Оренбургской, Ростовской, Волгоградской областей, республик Дагестан, Калмыкия.
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Природные пожары в РоссииФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Красноярский крайЛенинградская областьОренбургская областьПроисшествия
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