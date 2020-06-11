В Рослесхозе оценили риски возникновения природных пожаров в регионах

"В предстоящие выходные средний, высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды будут действовать на территории 79 регионов, а в ряде субъектов федерации – чрезвычайный класс пожарной опасности. На территории регионов всех федеральных округов возможны грозы", - говорится в сообщении.