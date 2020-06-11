Роспотребнадзор оценил эффективность антисептиков

"Не менее 15% из тех (антисептиков), которые к нам поступают на исследование, не демонстрируют должного эффекта. Это касается и тех средств, которые применяются для обработки поверхности, но такая же проблема существует и для кожных антисептиков", - сказал Шестопалов.