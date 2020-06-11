https://ria.ru/20200611/1572811642.html
Роспотребнадзор оценил эффективность антисептиков
2020-06-11T15:11
2020-06-11T15:18
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Около 15% всех антисептических или дезинфицирующих средств, которые поступают на проверку в Роспотребнадзор
для получения сертификата, неэффективны, сообщил ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Николай Шестопалов на обсуждении в Совете по правам человека.
"Не менее 15% из тех (антисептиков), которые к нам поступают на исследование, не демонстрируют должного эффекта. Это касается и тех средств, которые применяются для обработки поверхности, но такая же проблема существует и для кожных антисептиков", - сказал Шестопалов.
Он также отметил, что производить средства стали организации, которые ранее этим не занимались.
По его словам, перед применением средств дезинфекции необходимо потребовать сертификат Роспотребнадзора у поставщика, а также инструкцию по его применению.