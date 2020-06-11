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Путин пожелал Белозерцеву успехов на выборах главы Пензенской области
2020-06-11T15:09
иван белозерцев
владимир путин
пензенская область
политика
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иван белозерцев, владимир путин, пензенская область, политика

Путин пожелал Белозерцеву успехов на выборах главы Пензенской области

15:09 11.06.2020
479
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время встречи. 22 апреля 2019
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время встречи. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что желает Ивану Белозерцеву успехов на выборах губернатора Пензенской области.
Путин в четверг провел с Белозерцевым встречу по видеосвязи. Белозерцев отметил, что срок его полномочий на посту губернатора заканчивается в сентябре, и спросил, окажет ли ему президент доверие для участия в следующих выборах главы региона.
Президент отметил ряд достижений руководства региона, в том числе рост промышленного производства, увеличение сельскохозяйственного производства, увеличение инвестиций в основной капитал. "Работа идет в правильном направлении", - отметил Путин.
"Конечно, у вас есть моральное право, предъявив результаты работы людям, которые живут в Пензенской области, претендовать на новый срок, на избрание в качестве главы Пензенской области", - сказал Путин Белозерцеву. Президент отметил, что нужно напрямую работать с людьми, показывать им то, что сделано, и объективно говорить о том, что сделать не удалось.
"Я желаю вам успехов. Всего хорошего", - сказал Путин.
"Спасибо вам большое", - ответил Белозерцев.
Выборы губернатора Пензенской области назначены на 13 сентября. Белозерцев в сентябре 2015 года был избран главой региона на пятилетний срок в ходе прямых выборов. До этого с мая 2015 года он возглавлял область в должности врио губернатора.
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