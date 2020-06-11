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Меркель обсудила с премьером Госсовета Китая ситуацию в Гонконге
2020-06-11T15:07
штеффен зайберт
ли кэцян
ангела меркель
германия
китай
лейпциг
экономика
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штеффен зайберт, ли кэцян, ангела меркель, германия, китай, лейпциг, экономика

Меркель обсудила с премьером Госсовета Китая ситуацию в Гонконге

15:07 11.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, стороны обсудили борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, ситуацию в Гонконге и мировую экономику, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Переговоры прошли в четверг в формате видеоконференции.
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"Среди прочего обсуждались сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19, германо-китайский диалог в сфере прав человека, ситуация в отношении Гонконга, инвестиционные и торговые вопросы в различных секторах экономики, в том числе сфера публичных торгов, а также актуальные темы мировой экономики", - заявил Зайберт журналистам.
По его словам, Меркель подчеркнул заинтересованность Германии в основанной на правилах свободной многосторонней торговле, а также в укреплении Всемирной торговой организации и стабильных взаимоотношениях. "Она указала на востребованность дальнейших шагов по обеспечению доступа на рынки, взаимности и равного отношения к иностранным фирмам. Заключение амбициозного инвестиционного соглашения между ЕС и Китаем было бы в этом отношении важным элементом", - заявил Зайберт.
ЕС и Китай планируют в этом году провести саммит. Изначально он был запланирован на сентябрь с Лейпциге, но недавно стороны его перенесли на более позднюю дату из-за пандемии. Одним из приоритетов этого саммита Германия называла принятие инвестиционного соглашения.
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Штеффен ЗайбертЛи КэцянАнгела МеркельГерманияКитайЛейпцигЭкономика
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