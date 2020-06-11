Меркель обсудила с премьером Госсовета Китая ситуацию в Гонконге

"Среди прочего обсуждались сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19, германо-китайский диалог в сфере прав человека, ситуация в отношении Гонконга, инвестиционные и торговые вопросы в различных секторах экономики, в том числе сфера публичных торгов, а также актуальные темы мировой экономики", - заявил Зайберт журналистам.