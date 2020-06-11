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Кравцов рассказал о рекомендациях к проведению ЕГЭ
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Кравцов рассказал о рекомендациях к проведению ЕГЭ

15:08 11.06.2020 (обновлено: 15:13 11.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПакет с экзаменационными заданиями перед началом единого государственного экзамена
Пакет с экзаменационными заданиями перед началом единого государственного экзамена
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Пакет с экзаменационными заданиями перед началом единого государственного экзамена. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сейчас в рекомендациях Роспотребнадзора нет обязательного требования наличия перчаток и масок у участников ЕГЭ, однако более точная информация будет озвучена ближе к датам экзамена, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Сегодня в рекомендациях Роспотребнадзора нет обязательного требования наличия перчаток и масок для участников единого государственного экзамена, а только для организаторов", - рассказал Кравцов на пресс-конференции.
Ближе к экзамену информация по этому вопросу будет озвучена дополнительно, добавил министр.
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