НПЗ в Белоруссии начали получать американскую нефть

МИНСК, 11 июн – РИА Новости. Закупленная Белоруссией американская нефть начала поступать на НПЗ "Нафтан" на севере республики, сообщил в четверг пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Американская нефть уже начала поступать на "Нафтан". В полдень нефть начали сливать из (железнодорожных – ред.) цистерн прибывшего утром состава", - сказал Тищенко РИА Новости.

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Пресс-секретарь отметил, что в течение 10 дней вся закупленная американская нефть поступит на завод. "Завод готовится вовлекать ее в переработку. Переработка начнется после проведения контрольных процедур", - сказал Тищенко.