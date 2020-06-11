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НПЗ в Белоруссии начали получать американскую нефть
2020-06-11T15:06
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цены на нефть, белнефтехим, владимир макей , александр лукашенко, одесса, белоруссия, сша, экономика

НПЗ в Белоруссии начали получать американскую нефть

15:06 11.06.2020
4491
© REUTERS / Ints KalninsТанкер с американской нефтью для Белоруссии в порту Клайпеды
Танкер с американской нефтью для Белоруссии в порту Клайпеды
© REUTERS / Ints Kalnins
МИНСК, 11 июн – РИА Новости. Закупленная Белоруссией американская нефть начала поступать на НПЗ "Нафтан" на севере республики, сообщил в четверг пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
В мае глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что республика начинает закупку нефти из США, что стало возможным по итогам визита в Минск 1 февраля госсекретаря США Майкла Помпео и его встречи с президентом республики Александром Лукашенко. Первый танкер для Белоруссии с 77 тысячами тонн американской нефти сорта Bakken прибыл в порт литовской Клайпеды поздно вечером 5 июня. Затем по железной дороге началась поставка нефти на "Нафтан", прибытие первых цистерн с американским сырьем планировалось на четверг.
"Американская нефть уже начала поступать на "Нафтан". В полдень нефть начали сливать из (железнодорожных – ред.) цистерн прибывшего утром состава", - сказал Тищенко РИА Новости.
По его словам, в четверг из Клайпеды на завод прибыл состав из 60 цистерн, но американское сырье находится в 17 из них, так как завершаются поставки на НПЗ арабской нефти, которая танкером прибыла в середине марта в Клайпеду для Белоруссии.
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Пресс-секретарь отметил, что в течение 10 дней вся закупленная американская нефть поступит на завод. "Завод готовится вовлекать ее в переработку. Переработка начнется после проведения контрольных процедур", - сказал Тищенко.
Американская нефть – это двенадцатая танкерная поставка в этом году от поставщиков, альтернативных российским. Общий объем танкерных поставок превысил 1 миллион тонн нефти. До этого в "Белнефтехиме" говорили, что белорусская сторона рассчитывает на поставки американской нефти на свой НПЗ трубопроводным транспортом из Польши. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявлял, что США могут выделить дешевые кредиты на строительство трубопровода для прокачки нефти от Балтики в республику.
Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком - Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ. Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
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Лукашенко: США могут выделить кредиты на нефтепровод из Балтики
214022716
Обсудить 11
Цены на нефтьБелнефтехимВладимир МакейАлександр ЛукашенкоОдессаБелоруссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Молодец батька, хозяин в своей стране, а Путин не владеет ситуацией, подчиняется российским олигархам, так Украину отдали американцам, отдаём и Белоруссию, "на кого работаем, господа из Кремля?"
11 июня, 15:11
Александр Невский
11110129
Молекулы свободы благотворно подействуют на батьку. Ждем новых громких заявлений о наклоняющей России и налаживании отношений с западом.
11 июня, 15:26
Алексей Шипарёв
1130004
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