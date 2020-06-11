Террористы сожгли поля пшеницы на северо-востоке Сирии, сообщили СМИ

Дым поднимается после авиаударов по городу Саракеб, в провинции Идлиб, Сирия. 27 февраля 2020

© AP Photo / Ghaith Alsayed Дым поднимается после авиаударов по городу Саракеб, в провинции Идлиб, Сирия. 27 февраля 2020

БЕЙРУТ, 11 июн - РИА Новости. Боевики подожгли поля пшеницы и солода в сирийской провинции Эль-Хасаке, пишет сирийское государственное агентство Боевики подожгли поля пшеницы и солода в сирийской провинции Эль-Хасаке, пишет сирийское государственное агентство САНА

По данным агентства со ссылкой на местные источники, боевики "из числа террористических группировок сожгли поля пшеницы и солода в районе Рас-эль-Айн на севере провинции Эль-Хасаке".

По данным агентства, подобные действия осуществляются с целью создать нищету "среди сотен тысяч жителей Заевфратья" и "дефицит зерна в государственных хранилищах Сирии".

В среду в районе Рас-эль-Айн в результате поджога сгорело около миллиона квадратных метров полей с пшеницей и солодом.

Сирийский политолог Али Аль-Ахмад ранее сообщал РИА Новости, что поджоги полей с урожаем на северо-востоке Сирии являются частью экономической войны проводимой Вашингтоном против Сирии.