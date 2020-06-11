https://ria.ru/20200611/1572811107.html
Террористы сожгли поля пшеницы на северо-востоке Сирии, сообщили СМИ
2020-06-11T15:05
2020-06-11T15:05
война в сирии
война в сирии
мид сирии
сирия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1566127216_0:160:3072:1888_1200x0_80_0_0_31f8f2574a62583f96ae87ee739a1156.jpg
https://ria.ru/20200611/1572801962.html
сирия
сша
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1566127216_0:160:3072:1888_1200x0_80_0_0_31f8f2574a62583f96ae87ee739a1156.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1566127216_341:0:3072:2048_1200x0_80_0_0_eadc0197f6aa91d6ad82b8e7b401db3d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1566127216_785:0:2833:2048_1200x0_80_0_0_8cca3a90e24a2a2d6ee13899cf4d0720.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
война в сирии, мид сирии, сирия, сша, в мире
БЕЙРУТ, 11 июн - РИА Новости.
Боевики подожгли поля пшеницы и солода в сирийской провинции Эль-Хасаке, пишет сирийское государственное агентство САНА
.
По данным агентства со ссылкой на местные источники, боевики "из числа террористических группировок сожгли поля пшеницы и солода в районе Рас-эль-Айн на севере провинции Эль-Хасаке".
По данным агентства, подобные действия осуществляются с целью создать нищету "среди сотен тысяч жителей Заевфратья" и "дефицит зерна в государственных хранилищах Сирии".
В среду в районе Рас-эль-Айн в результате поджога сгорело около миллиона квадратных метров полей с пшеницей и солодом.
Сирийский политолог Али Аль-Ахмад ранее сообщал РИА Новости, что поджоги полей с урожаем на северо-востоке Сирии
являются частью экономической войны проводимой Вашингтоном против Сирии.
Экономическая ситуация резко осложнилась в Сирии после вступления в силу новых санкций США
в рамках закона "Цезарь", затрагивающего практически все сферы экономики Сирии. Санкции также будут распространяться и на иностранные компании, и на физических лиц, которые будут взаимодействовать с сирийским правительством. МИД Сирии
назвал действия Вашингтона "экономическим терроризмом".