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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200611/1572811107.html
Террористы сожгли поля пшеницы на северо-востоке Сирии, сообщили СМИ
2020-06-11T15:05
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Террористы сожгли поля пшеницы на северо-востоке Сирии, сообщили СМИ

15:05 11.06.2020
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© AP Photo / Ghaith AlsayedДым поднимается после авиаударов по городу Саракеб, в провинции Идлиб, Сирия. 27 февраля 2020
Дым поднимается после авиаударов по городу Саракеб, в провинции Идлиб, Сирия. 27 февраля 2020
© AP Photo / Ghaith Alsayed
БЕЙРУТ, 11 июн - РИА Новости. Боевики подожгли поля пшеницы и солода в сирийской провинции Эль-Хасаке, пишет сирийское государственное агентство САНА.
По данным агентства со ссылкой на местные источники, боевики "из числа террористических группировок сожгли поля пшеницы и солода в районе Рас-эль-Айн на севере провинции Эль-Хасаке".
По данным агентства, подобные действия осуществляются с целью создать нищету "среди сотен тысяч жителей Заевфратья" и "дефицит зерна в государственных хранилищах Сирии".
В среду в районе Рас-эль-Айн в результате поджога сгорело около миллиона квадратных метров полей с пшеницей и солодом.
Сирийский политолог Али Аль-Ахмад ранее сообщал РИА Новости, что поджоги полей с урожаем на северо-востоке Сирии являются частью экономической войны проводимой Вашингтоном против Сирии.
Экономическая ситуация резко осложнилась в Сирии после вступления в силу новых санкций США в рамках закона "Цезарь", затрагивающего практически все сферы экономики Сирии. Санкции также будут распространяться и на иностранные компании, и на физических лиц, которые будут взаимодействовать с сирийским правительством. МИД Сирии назвал действия Вашингтона "экономическим терроризмом".
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