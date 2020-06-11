В Москве работодателям оплатят тестирование сотрудников на коронавирус

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Московские организации с 11 июня могут выбрать клинику для тестирования сотрудников на Московские организации с 11 июня могут выбрать клинику для тестирования сотрудников на коронавирус , исследования будут оплачены из городского бюджета, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"С сегодняшнего дня мы начинаем реализовывать вместе с работодателями государственно-частный проект, по которому каждый работодатель может выбрать любую медицинскую организацию, которая определена на сайте департамента здравоохранения, заключить с ней договор по забору крови. Последующее исследование осуществляется за счет средств города", - рассказала Ракова.

По ее словам, сервис доступен на сайте столичного департамента здравоохранения. Cписок клиник, участвующих в проекте, будет пополняться, так как к нему может присоединиться любая частная медицинская организация.

"Мы такую технологию три дня тестировали, отрабатывали с работодателями все механизмы. Только за последние три дня тестирование прошли 27 тысяч работников 34 предприятий сфер городского хозяйства", - добавила заммэра.