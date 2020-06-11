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В Москве работодателям оплатят тестирование сотрудников на коронавирус
2020-06-11T15:05
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве работодателям оплатят тестирование сотрудников на коронавирус

15:05 11.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Московские организации с 11 июня могут выбрать клинику для тестирования сотрудников на коронавирус, исследования будут оплачены из городского бюджета, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"С сегодняшнего дня мы начинаем реализовывать вместе с работодателями государственно-частный проект, по которому каждый работодатель может выбрать любую медицинскую организацию, которая определена на сайте департамента здравоохранения, заключить с ней договор по забору крови. Последующее исследование осуществляется за счет средств города", - рассказала Ракова.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
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Ракова рассказала о ситуации с тестированием на коронавирус в Москве
По ее словам, сервис доступен на сайте столичного департамента здравоохранения. Cписок клиник, участвующих в проекте, будет пополняться, так как к нему может присоединиться любая частная медицинская организация.
"Мы такую технологию три дня тестировали, отрабатывали с работодателями все механизмы. Только за последние три дня тестирование прошли 27 тысяч работников 34 предприятий сфер городского хозяйства", - добавила заммэра.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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