https://ria.ru/20200611/1572811072.html
В Москве работодателям оплатят тестирование сотрудников на коронавирус
2020-06-11T15:05
2020-06-11T15:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Московские организации с 11 июня могут выбрать клинику для тестирования сотрудников на коронавирус
, исследования будут оплачены из городского бюджета, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы
по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
"С сегодняшнего дня мы начинаем реализовывать вместе с работодателями государственно-частный проект, по которому каждый работодатель может выбрать любую медицинскую организацию, которая определена на сайте департамента здравоохранения, заключить с ней договор по забору крови. Последующее исследование осуществляется за счет средств города", - рассказала Ракова.
По ее словам, сервис доступен на сайте столичного департамента здравоохранения. Cписок клиник, участвующих в проекте, будет пополняться, так как к нему может присоединиться любая частная медицинская организация.
"Мы такую технологию три дня тестировали, отрабатывали с работодателями все механизмы. Только за последние три дня тестирование прошли 27 тысяч работников 34 предприятий сфер городского хозяйства", - добавила заммэра.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.