В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

БРЮССЕЛЬ, 11 июн — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.

"Мы должны начать постепенно делать это с 1 июля. Это будет касаться всех третьих стран, у которых аналогичная или более хорошая ситуация со здравоохранением", — сказала она.

Еврокомиссия рекомендовала в четверг государствам — членам Евросоюза, Шенгенской зоны и ассоциированным государствам Шенгенской зоны снять внутренний пограничный контроль к 15 июня и продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС до 30 июня 2020 года.

Кроме того, она предложила государствам Евросоюза договориться об общем списке третьих стран, для которых ограничения на въезд в союз могут быть сняты с 1 июля, и порекомендовала регулярно пересматривать этот список. Ограничения должны сниматься с учетом набора объективных критериев, включая ситуацию в области здравоохранения, а также на основе взаимности снятия рестрикций с этими третьими странами.

Решения об отмене ограничений на поездки будут касаться лиц, не являющихся гражданами ЕС, проживающих в конкретной третьей стране, а не ее граждан, уточняется в сообщении ЕК.

Черногории, Северной Македонии и ЕК также рекомендует отменить ограничения на въезд в ЕС для Албании Боснии и Герцеговины, Косово Сербии с 1 июля, учитывая, что их эпидемиологическая ситуация аналогична или лучше, чем в ЕС.