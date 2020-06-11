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Распространение нового коронавируса
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В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
2020-06-11T17:27
распространение нового коронавируса
мария князева
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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мария князева, еврокомиссия, евросоюз, в мире

В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

15:04 11.06.2020 (обновлено: 17:27 11.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 11 июн — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
"Мы должны начать постепенно делать это с 1 июля. Это будет касаться всех третьих стран, у которых аналогичная или более хорошая ситуация со здравоохранением", — сказала она.
Еврокомиссия рекомендовала в четверг государствам — членам Евросоюза, Шенгенской зоны и ассоциированным государствам Шенгенской зоны снять внутренний пограничный контроль к 15 июня и продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС до 30 июня 2020 года.
Кроме того, она предложила государствам Евросоюза договориться об общем списке третьих стран, для которых ограничения на въезд в союз могут быть сняты с 1 июля, и порекомендовала регулярно пересматривать этот список. Ограничения должны сниматься с учетом набора объективных критериев, включая ситуацию в области здравоохранения, а также на основе взаимности снятия рестрикций с этими третьими странами.
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
Вчера, 14:51Распространение нового коронавируса
Большинство стран ЕС объявили об открытии внутренних границ
Решения об отмене ограничений на поездки будут касаться лиц, не являющихся гражданами ЕС, проживающих в конкретной третьей стране, а не ее граждан, уточняется в сообщении ЕК.
ЕК также рекомендует отменить ограничения на въезд в ЕС для Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии с 1 июля, учитывая, что их эпидемиологическая ситуация аналогична или лучше, чем в ЕС.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМария КнязеваЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
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