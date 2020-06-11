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Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
2020-06-11T17:08
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
максим галкин
алла пугачева
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, максим галкин, алла пугачева

Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

15:02 11.06.2020 (обновлено: 17:08 11.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства. Соответствующий пост он опубликовал в инстаграме.
Ранее СМИ сообщили о том, что ряд артистов обратились за финансовой помощью из-за эпидемии коронавируса. В рамках программы поддержки государство предоставило предпринимателям прямые денежные выплаты в размере одного МРОТ на сотрудника.
В опубликованном видеообращении Галкин заявил, что Пугачева не обращалось за помощью.
"У нее нет никакой турфирмы, которую ей приписывают, которая якобы получала для этого деньги или подавала заявление государству", — уточнил юморист.
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Он добавил, что у них с супругой есть накопления, поэтому они "могут себе позволить посидеть в пандемию без работы".
Кроме того, Галкин заявил, что вместе с Пугачевой старается оказывать помощь другим людям, оказавшимся из-за распространения коронавируса в сложной ситуации.
"Нам не нужна материальная помощь от государства", — заключил артист.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин оказался в центре скандала после того, как рассказал о тяжелом положении артистов после отмены выступлений из-за пандемии коронавируса. Лидер группы "Ленинград" раскритиковал продюсера, который позднее заявил, что Шнуров не избежит "мужского разговора", и призвал извиниться перед певицей Валерией, которую артист также упоминал в своих стихах. Перепалка знаменитостей привлекла внимание и других звезд.
До этого о тяжелом положении рассказал бодибилдер и шоумен Сергей Глушко. По его словам, артисты не имеют ни копейки, "в отличие от бабушек и дедушек".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Максим ГалкинАлла Пугачева
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