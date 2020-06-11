Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства. Соответствующий пост он опубликовал в Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства. Соответствующий пост он опубликовал в инстаграме

Ранее СМИ сообщили о том, что ряд артистов обратились за финансовой помощью из-за эпидемии коронавируса. В рамках программы поддержки государство предоставило предпринимателям прямые денежные выплаты в размере одного МРОТ на сотрудника.

В опубликованном видеообращении Галкин заявил, что Пугачева не обращалось за помощью.

"У нее нет никакой турфирмы, которую ей приписывают, которая якобы получала для этого деньги или подавала заявление государству", — уточнил юморист.

Он добавил, что у них с супругой есть накопления, поэтому они "могут себе позволить посидеть в пандемию без работы".

Кроме того, Галкин заявил, что вместе с Пугачевой старается оказывать помощь другим людям, оказавшимся из-за распространения коронавируса в сложной ситуации.

"Нам не нужна материальная помощь от государства", — заключил артист.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин оказался в центре скандала после того, как рассказал о тяжелом положении артистов после отмены выступлений из-за пандемии коронавируса. Лидер группы "Ленинград" раскритиковал продюсера, который позднее заявил, что Шнуров не избежит "мужского разговора", и призвал извиниться перед певицей Валерией, которую артист также упоминал в своих стихах. Перепалка знаменитостей привлекла внимание и других звезд.

До этого о тяжелом положении рассказал бодибилдер и шоумен Сергей Глушко. По его словам, артисты не имеют ни копейки, "в отличие от бабушек и дедушек".