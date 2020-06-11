https://ria.ru/20200611/1572810410.html
Эксперт рассказал, где можно заразиться клещевым энцефалитом
2020-06-11T14:57
2020-06-11T15:01
россия
александр лукашевич
москва
тверская область
московская область (подмосковье)
общество
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россия
москва
тверская область
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россия, александр лукашевич, москва, тверская область, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Зараженные боррелиозом клещи могут встречаться на всей территории России, клещевой энцефалит не столь широко распространен, например, в Москве
его нет, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев
.
"Клещевой энцефалит есть не во всех регионах России: например, в Москве его нет, а уже в Тверской области
есть. Жителям регионов с высоким распространением этого заболевания рекомендуется делать вакцинацию и предпринимать максимальные меры по защите от клещей. Что касается боррелиоза, им могут быть заражены клещи на всей территории России. В Московской области
в среднем инфицирован каждый третий клещ", - сказал Лукашев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения России.
Боррелиоз - заболевание, которое может стать хроническим и протекать с тяжелым поражением суставов и нервной системы. Если заболевание запущено и дошло до суставной и неврологической стадии, лечить его крайне тяжело, уточнил специалист.
Для защиты от клещей в лесу и на природе нужно использовать специальные репелленты и носить закрытые, плотно прилегающие брюки. После прогулки следует внимательно осмотреть, нет ли клещей на теле, пояснил эксперт.
"В случае укуса клеща требуется снять как можно быстрее – риск заражения боррелиозом напрямую зависит от времени присасывания. Для удаления насекомого лучше обратиться в травмпункт, но можно это сделать и самостоятельно. Вытаскивать клеща нужно пинцетом с мягкими губками плавными покручивающими движениями, стараясь не оторвать тело от головы, чтобы не допустить дальнейшего воспаления", - отметил Лукашев.