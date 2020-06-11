Эксперт рассказал, где можно заразиться клещевым энцефалитом

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Зараженные боррелиозом клещи могут встречаться на всей территории России, клещевой энцефалит не столь широко распространен, например, в Зараженные боррелиозом клещи могут встречаться на всей территории России, клещевой энцефалит не столь широко распространен, например, в Москве его нет, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев

"Клещевой энцефалит есть не во всех регионах России: например, в Москве его нет, а уже в Тверской области есть. Жителям регионов с высоким распространением этого заболевания рекомендуется делать вакцинацию и предпринимать максимальные меры по защите от клещей. Что касается боррелиоза, им могут быть заражены клещи на всей территории России. В Московской области в среднем инфицирован каждый третий клещ", - сказал Лукашев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения России.

Боррелиоз - заболевание, которое может стать хроническим и протекать с тяжелым поражением суставов и нервной системы. Если заболевание запущено и дошло до суставной и неврологической стадии, лечить его крайне тяжело, уточнил специалист.

Для защиты от клещей в лесу и на природе нужно использовать специальные репелленты и носить закрытые, плотно прилегающие брюки. После прогулки следует внимательно осмотреть, нет ли клещей на теле, пояснил эксперт.