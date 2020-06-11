В Черногории завели дело на митрополита Сербской православной церкви

Церковь XVIII века в честь одного из самых почитаемых на Балканах православных подвижников - святого Василия Острожского - в месте Бриска Гора под Ульцинем в мае 2020 года была переведена в статус женского монастыря, при котором был построен конак – жилой объект. Утром в среду муниципальные службы под усиленной охраной полиции экскаваторами разрушили объект под предлогом отсутствия необходимых документов на его строительство. Митрополит Амфилохий назвал шаг властей "преступлением против церкви и народа".