В Черногории завели дело на митрополита Сербской православной церкви

БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. Полиция Черногории завела уголовное дело на митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохия и саму митрополию за несогласованное строительство снесенного властями монастырского объекта.
Церковь XVIII века в честь одного из самых почитаемых на Балканах православных подвижников - святого Василия Острожского - в месте Бриска Гора под Ульцинем в мае 2020 года была переведена в статус женского монастыря, при котором был построен конак – жилой объект. Утром в среду муниципальные службы под усиленной охраной полиции экскаваторами разрушили объект под предлогом отсутствия необходимых документов на его строительство. Митрополит Амфилохий назвал шаг властей "преступлением против церкви и народа".
"Управление полиции города Ульцинь после консультации с Основной прокуратурой возбудило уголовное дело в отношении митрополии Черногорско-Приморской СПЦ и митрополита Амфилохия Радовича в связи с преступлением "строительство объекта без уведомления и разрешения"… которое совершено возведением жилого объекта монастыря Святого Василия Острожского", - говорится в сообщении.
Снос монастырского объекта вызвал негодование православных верующих и черногорской оппозиции. Сотни человек собрались в среду для защиты купели монастыря Святого Архангела Михаила под городом Тиват, которую власти также пытались снести в 2019 году. Митрополит Черногорско-Приморский ранее сообщил, что массовые шествия православных верующих в Черногории в поддержку СПЦ и против закона о религиозных объединениях возобновятся 14 июня.
В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории. Синод Русской церкви призвал все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.