https://ria.ru/20200611/1572810079.html
Погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова похоронили в селе под Рязанью
2020-06-11T14:52
2020-06-11T14:52
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
рязанская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572803110_0:108:993:667_1200x0_80_0_0_8df33a5446e60725224d6c9940591854.jpg
https://ria.ru/20200611/1572807617.html
рязанская область
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200611/1572810079.html?chat_room_id=1572810079
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572803110_0:108:993:667_1200x0_80_0_0_8df33a5446e60725224d6c9940591854.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572803110_0:0:993:744_1200x0_80_0_0_9136b5cd86a0a7a2ebec7a456fdc8463.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572803110_95:0:839:744_1200x0_80_0_0_8d9882316b7d5dd9a27e01d6c2581ea1.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, рязанская область
КУЗЬМИНСКОЕ (Рязанская обл.), 11 июн – РИА Новости. Сергея Захарова
, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова
, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области
, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания с Захаровым началась с отпевания в храме Казанской иконы Божией Матери в селе Константиново. Затем траурная процессия двинулась в село Кузьминское, где жил Захаров.
Родные и близкие отнесли на место захоронения 14 венков, один из них - без подписи; среди них не было венка от Ефремова.
На кладбище пришла жительница села Людмила Арефьева. Она рассказала журналистам, что давно знает Захарова и его брата Валерия. "По жизни они очень хорошие. Оба брата замечательные", - сказала она.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Ефремов помещен под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с обвинением согласился и назвал инцидент "чудовищным".