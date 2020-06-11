Погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова похоронили в селе под Рязанью

Церемония прощания с Захаровым началась с отпевания в храме Казанской иконы Божией Матери в селе Константиново. Затем траурная процессия двинулась в село Кузьминское, где жил Захаров.

Родные и близкие отнесли на место захоронения 14 венков, один из них - без подписи; среди них не было венка от Ефремова.

На кладбище пришла жительница села Людмила Арефьева. Она рассказала журналистам, что давно знает Захарова и его брата Валерия. "По жизни они очень хорошие. Оба брата замечательные", - сказала она.

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.