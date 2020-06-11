https://ria.ru/20200611/1572809941.html
Большинство стран ЕС объявили об открытии внутренних границ
2020-06-11T14:51
2020-06-11T14:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, еврокомиссия, евросоюз, в мире
БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости, Мария Князева.
Большинство стран Евросоюза
уже открыли свои границы внутри ЕС или объявили об их открытии к 15 июня, сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
"Большинство из них уже идут к этому, приняли решения или анонсировали их", - сообщила она.
В релизе Еврокомиссии
отмечается, что некоторые страны уже сняли ограничения на границах внутри ЕС.
"Мы призываем все страны снять внутренние пограничные контроли (к понедельнику – ред.) Почему мы это делаем? Потому что мы считаем, что пора начать разговор о том, как открывать внешние границы", - отметила Йоханссон.
Еврокомиссия рекомендовала в четверг государствам-членам Евросоюза, Шенгенской зоны и ассоциированным государствам Шенгенской зоны снять внутренний пограничный контроль к 15 июня 2020 года и продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС до 30 июня 2020 года.
Кроме того, она предложила государствам Евросоюза договориться об общем списке третьих стран, для которых ограничения на въезд в союз могут быть сняты с 1 июля. Она также рекомендует регулярно пересматривать этот список.
Ограничения должны быть сняты на основе набора объективных критериев, включая эпидемиологические.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.