Большинство стран ЕС объявили об открытии внутренних границ

Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.

БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости, Мария Князева. Большинство стран Большинство стран Евросоюза уже открыли свои границы внутри ЕС или объявили об их открытии к 15 июня, сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.

"Большинство из них уже идут к этому, приняли решения или анонсировали их", - сообщила она.

В релизе Еврокомиссии отмечается, что некоторые страны уже сняли ограничения на границах внутри ЕС.

"Мы призываем все страны снять внутренние пограничные контроли (к понедельнику – ред.) Почему мы это делаем? Потому что мы считаем, что пора начать разговор о том, как открывать внешние границы", - отметила Йоханссон.

Еврокомиссия рекомендовала в четверг государствам-членам Евросоюза, Шенгенской зоны и ассоциированным государствам Шенгенской зоны снять внутренний пограничный контроль к 15 июня 2020 года и продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС до 30 июня 2020 года.

Кроме того, она предложила государствам Евросоюза договориться об общем списке третьих стран, для которых ограничения на въезд в союз могут быть сняты с 1 июля. Она также рекомендует регулярно пересматривать этот список.

Ограничения должны быть сняты на основе набора объективных критериев, включая эпидемиологические.