Волонтеры в Ульяновской области получат выплаты за борьбу с коронавирусом

"С первого дня пандемии огромную помощь и поддержку жителям Ульяновской области оказывают волонтеры. Люди с большим сердцем разных профессий и возрастов. Поэтому у нас появилась идея поддержать добровольцев наравне с другими категориями людей, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19", – приводит пресс-служба слова губернатора.

Указом установлена ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов, связанных с осуществлением добровольческой деятельности, в размере 1,5 тысяч рублей. Если в ходе волонтерской работы доброволец заболел COVID-19, он также получит материальную поддержку. При протекании заболевания в тяжелой и средней форме – 50 тысяч рублей, в легкой – 25 тысяч рублей. Указ вступил в силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.