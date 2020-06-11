Волонтеры в Ульяновской области получат выплаты за борьбу с коронавирусом

УЛЬЯНОВСК, 11 июн – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ об установлении стимулирующих выплат добровольцам в регионе, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"С первого дня пандемии огромную помощь и поддержку жителям Ульяновской области оказывают волонтеры. Люди с большим сердцем разных профессий и возрастов. Поэтому у нас появилась идея поддержать добровольцев наравне с другими категориями людей, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19", – приводит пресс-служба слова губернатора.
Указом установлена ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов, связанных с осуществлением добровольческой деятельности, в размере 1,5 тысяч рублей. Если в ходе волонтерской работы доброволец заболел COVID-19, он также получит материальную поддержку. При протекании заболевания в тяжелой и средней форме – 50 тысяч рублей, в легкой – 25 тысяч рублей. Указ вступил в силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.
Глава региона предложил посвятить эти меры памяти 19-летней Светланы Анурьевой. Имея тяжелое заболевание, девушка активно занималась волонтерской деятельностью в период пандемии. К сожалению, совсем недавно болезнь взяла верх. В мае девушку с онкологией в четвертой стадии прооперировали, спасти ее не удалось. Сергей Морозов дал поручение оказать семье Светланы необходимую помощь, говорится в сообщении.
По данным министерства молодежного развития Ульяновской области, Светлана Анурьева являлась участником движения "Волонтеры-медики" и с первых дней работы акции "Мы Вместе" была на передовой борьбы с коронавирусом, развозила продукты одиноким пенсионерам.