Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200611/1572809099.html
Ученые выяснили, почему одни горы выше других
2020-06-11T14:39
риа наука
геология
физика
гималаи
земля - риа наука
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/15187/40/151874014_0:30:512:318_1200x0_80_0_0_47314cb957d9567a02196391c1899d80.jpg
https://ria.ru/20200212/1564619791.html
https://ria.ru/20200512/1571299422.html
гималаи
германия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572809099.html?chat_room_id=1572809099
Новости
ru-RU
2676
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/15187/40/151874014_0:30:512:318_1200x0_80_0_0_47314cb957d9567a02196391c1899d80.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/15187/40/151874014_24:0:488:348_1200x0_80_0_0_018b804eb0da69abbdd599888fd17f45.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/15187/40/151874014_82:0:430:348_1200x0_80_0_0_3c7c1565bcf75a0cc0c3d8e6845fe6dc.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
геология, физика, гималаи, земля - риа наука, германия

Ученые выяснили, почему одни горы выше других

14:39 11.06.2020
2676
© РИА Новости / Соломонов А.Гималаи
Гималаи
© РИА Новости / Соломонов А.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Новое исследование немецких ученых показывает, что высота крупнейших горных хребтов, таких как Анды или Гималаи, определяется не соотношением скоростей подъема и эрозии, как считалось ранее, а тектоническими силами, удерживающими горы на определенном уровне. Результаты опубликованы в журнале Nature.
Самые высокие горные цепи на Земле возникают вдоль границ сходящихся литосферных плит. На таких границах одна из плит вдавливается под другую в мантию Земли. Этот процесс называется субдукцией. За миллионы лет взаимодействия в месте столкновения плит вырастают горы.
Ученые из Немецкого научно-исследовательского центра геофизики GFZ в Потсдаме и Мюнстерского университета проанализировали прочность различных литосферных плит и рассчитали силы, действующие вдоль границ их раздела. Эти данные были получены из измерений теплового потока на границах сходящихся плит, который, в свою очередь зависит от энергии трения между литосферными пластинами.
Модель учитывала силу сдвига вдоль активных субдукционных разломов и реологические свойства плит. Сдвиговые силы создают для гор боковую поддержку, которая препятствует их разрушению под собственным весом и уменьшает действие силы тяжести. Авторы не учитывали процессы локального масштаба, такие как рост отдельных вулканов из-за активности магмы.
Результаты моделирования показали, что высота гор зависит исключительно от баланса тектонических сил и изостатического равновесия земной коры и мантии, удерживающего горы на плаву над горячим и мягким материалом мантии, подобно айсбергу, плавающему в воде.
Национальный парк Тонгариро в Новой Зеландии
12 февраля, 17:32
Геологи рассказали об истории "скрытого" подводного континента
Ученые вычислили результирующие напряжения, которые, по их мнению, отвечают за подъем или опускание хребтов. Оказалось, что все изученные горные сооружения различной высоты — Анды, Гималаи, горы Японии и Суматры — находятся в силовом равновесии, хотя они расположены в разных климатических зонах с сильно различающимися скоростями эрозии.
Согласно новой модели, при быстрой эрозии для достижения равновесия скорость роста горных хребтов увеличивается, а высота их при этом остается неизменной. Это принципиально новое и важное открытие в области наук о Земле.
Для гор, расположенных вдоль континентальных окраин, над зонами субдукции, важнейшим фактором, как выяснили ученые, становится тектоническая сила сдвига в плоскости разлома. Именно сочетание горизонтальных и вертикальных напряжений в ней определяет высоту горных хребтов.
Авторы предполагают, что напряжение в коре непосредственно под горами находится в нейтральном состоянии — горизонтальное сжатие из-за тектонической силы пододвигающейся плиты и вертикальное сжатие из-за веса столба пород одинаковы.
Поскольку вес столба породы пропорционален его высоте, тектоническая сила, рассчитанная для каждой границы плиты, может, таким образом, использоваться для прогнозирования максимальной высоты гор.
Авторы отмечают, что выводы исследования относятся в первую очередь к горным хребтам, находящимся над зонами субдукции. Чтобы их распространить на все горы мира, нужны дополнительные наблюдения и теоретические построения.
Ледник
12 мая, 07:26РИА Наука
Ученые предсказали катастрофический подъем уровня Мирового океана
967004
Обсудить 0
РИА НаукагеологияфизикаГималаиЗемля - РИА НаукаГермания
Рекомендуем
Люди на оживленном перекрестке района Сибуя в Токио
Население Токио достигло отметки в 14 миллионов человек
Сотрудники полиции в Испании
В Испании свернули операцию по поиску крокодила
Владелица текстильного производства и онлайн-магазина Мяташоп Мария Ефименко
Продать нельзя соткать: как коронавирус изменил жизнь текстильщиц
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Собянин призвал ограничить поездки в Москву гостям из регионов
Корабль Союз пристыкованный к МКС
На МКС получили экзотическое состояние материи
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
"Целые поколения могут исчезнуть": неизвестные последствия ЧС в Норильске
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины
Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина, воевавшего в Донбассе
Собранный из стволовых клеток гаструлоид
Ученые собрали из стволовых клеток модель эмбриона человека
Подросток за компьютером
Оптическая иллюзия с совой озадачила пользователей Сети
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП
Здание Министерства иностранных дел в Москве
МИД назвал действия Польши против журналиста Свиридова "грязной историей"
Влияние коронавируса на лимфоциты
Ученые выяснили, как работает иммунитет против респираторных вирусов
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит сообщение о препятствии работе МИЦ "Известия" в Норильске
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат заявил, что Ефремову грозит еще одна статья
Глава администрации города Норильска Ринат Ахметчин
Против главы Норильска возбудили уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС прокомментировали санкции США против суда
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
00:41Sony показала первые игры для PlayStation 5
Лента новостейМолния