Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200611/1572809076.html
Замглавы ОП недоволен ситуацией с контролем дезинфекции
2020-06-11T14:39
владислав гриб
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572320219_0:135:3072:1863_1200x0_80_0_0_0011a8634f705ad83b93dde3b97bfae4.jpg
https://realty.ria.ru/20200611/1572800558.html
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572809076.html?chat_room_id=1572809076
Новости
ru-RU
176
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572320219_0:135:3072:1863_1200x0_80_0_0_0011a8634f705ad83b93dde3b97bfae4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572320219_0:0:2732:2048_1200x0_80_0_0_2815320ab58b375474be039d3177eb7c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572320219_0:0:2048:2048_1200x0_80_0_0_e4e125daae90a19e75ef7129bdb12a71.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владислав гриб, общество

Замглавы ОП недоволен ситуацией с контролем дезинфекции

14:39 11.06.2020
176
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСотрудники коммунальных служб перед выездом на дезинфекцию улиц Москвы
Сотрудники коммунальных служб перед выездом на дезинфекцию улиц Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Сотрудники коммунальных служб перед выездом на дезинфекцию улиц Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил создать рабочую группу для мониторинга и экспертизы нормативных документов по реализации дезинфицирующих средств.
"Я бы просил, чтобы по итогам сегодняшнего совещания на мероприятии была сформирована некая рабочая группа, чтобы вошли члены СПЧ, Общественной палаты с участием региональных общественных палат, чтобы мониторинг провели, общественную экспертизу нормативных документов и, если где-то нужно, общественные проверки, тем более нормативная база для этого есть. То, что я услышал, меня огорчает", - рассказал Гриб на заседании СПЧ по средствам дезинфекции, отметив отсутствие реального контроля в этой области.
Дезинфекция диспетчерской Южнопортового района
Вчера, 12:53Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор назвал ошибки в проведении дезинфекции
По его словам, возможны случаи, когда сертифицируется один образец дезинфицирующего вещества, "а по факту распыляется другое и - по качеству и по количеству".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000000
Обсудить 0
Владислав ГрибОбщество
Рекомендуем
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram
Видеозапись по делу о смерти мужчины от ожогов в калининградском ОВД
СК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Иван Охлобыстин
Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым "погибли два человека"
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Петербурге собака чуть не загрызла младенца
Молодые люди отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Четверг стал самым жарким днем в Москве с июня прошлого года
Посетители в музее
Роспотребнадзор дал рекомендации по допуску посетителей в музеи
Дома в Италии. Архивное фото
В Италии начали продавать дома за один евро
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
"Звездный" адвокат объяснил отказ защищать Ефремова
Симферопольское водохранилище
Премьер Украины оценил перспективы возобновления водоснабжения Крыма
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат заявил, что Ефремову грозит еще одна статья
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Губернатор Омской области Александр Бурков
В Омской области отменят режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин подписал закон по противодействию сниффингу
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Названы визуальные признаки заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС прокомментировали санкции США против суда
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
00:41Sony показала первые игры для PlayStation 5
Лента новостейМолния