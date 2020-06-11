Замглавы ОП недоволен ситуацией с контролем дезинфекции

"Я бы просил, чтобы по итогам сегодняшнего совещания на мероприятии была сформирована некая рабочая группа, чтобы вошли члены СПЧ, Общественной палаты с участием региональных общественных палат, чтобы мониторинг провели, общественную экспертизу нормативных документов и, если где-то нужно, общественные проверки, тем более нормативная база для этого есть. То, что я услышал, меня огорчает", - рассказал Гриб на заседании СПЧ по средствам дезинфекции, отметив отсутствие реального контроля в этой области.