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Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции в условиях эпидемии
2020-06-11T15:02
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Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции в условиях эпидемии

14:37 11.06.2020 (обновлено: 15:02 11.06.2020)
2543
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДезинфекционная обработка в подъезде жилого дома Москвы
Дезинфекционная обработка в подъезде жилого дома Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует дезинфицировать подъезды ночью и предупреждать об этом жителей, сообщила замглавы ведомства Ирина Брагина на тематическом обсуждении в Совете по правам человека.
"Мы также в своих рекомендациях не даем разрешения для использования дезинфицирующих средств, особенно аэрозольным способом, в присутствии человека", — добавила она.
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По мнению специалистов, дезинфицировать надо поверхности, с которыми люди контактируют, например, скамейки или детские площадки. При этом дезинфекция тротуаров и дорог не имеет смысла.
Брагина подчеркнула, что позиция Роспотребнадзора не противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.
В свою очередь, замдиректора НИИ дезинфектологии Николай Шестопалов отметил, что распыление аэрозолей может навредить здоровью.
Он добавил, что в России зарегистрировано только два средства, которые безопасны для проведения этих работ.
Кроме того, по его словам, применение дезинфицирующих средств для обработки людей на входе в помещение не поможет от передачи вируса бессимптомным носителем.
"Его можно даже опускать в это средство и вымачивать там, все равно при кашле или чихании он будет выделять этот вирус, независимо от того, как и чем его обработали", — заключил Шестопалов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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