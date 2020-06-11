https://ria.ru/20200611/1572808990.html
Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции в условиях эпидемии
2020-06-11T14:37
2020-06-11T15:02
распространение нового коронавируса
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, общество
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор
рекомендует дезинфицировать подъезды ночью и предупреждать об этом жителей, сообщила замглавы ведомства Ирина Брагина на тематическом обсуждении в Совете по правам человека.
"Мы также в своих рекомендациях не даем разрешения для использования дезинфицирующих средств, особенно аэрозольным способом, в присутствии человека", — добавила она.
По мнению специалистов, дезинфицировать надо поверхности, с которыми люди контактируют, например, скамейки или детские площадки. При этом дезинфекция тротуаров и дорог не имеет смысла.
Брагина подчеркнула, что позиция Роспотребнадзора не противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.
В свою очередь, замдиректора НИИ дезинфектологии Николай Шестопалов отметил, что распыление аэрозолей может навредить здоровью.
Он добавил, что в России зарегистрировано только два средства, которые безопасны для проведения этих работ.
Кроме того, по его словам, применение дезинфицирующих средств для обработки людей на входе в помещение не поможет от передачи вируса бессимптомным носителем.
"Его можно даже опускать в это средство и вымачивать там, все равно при кашле или чихании он будет выделять этот вирус, независимо от того, как и чем его обработали", — заключил Шестопалов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.