Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции в условиях эпидемии

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует дезинфицировать подъезды ночью и предупреждать об этом жителей, сообщила замглавы ведомства Ирина Брагина на тематическом обсуждении в Совете по правам человека.

"Мы также в своих рекомендациях не даем разрешения для использования дезинфицирующих средств, особенно аэрозольным способом, в присутствии человека", — добавила она.

По мнению специалистов, дезинфицировать надо поверхности, с которыми люди контактируют, например, скамейки или детские площадки. При этом дезинфекция тротуаров и дорог не имеет смысла.

Брагина подчеркнула, что позиция Роспотребнадзора не противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

В свою очередь, замдиректора НИИ дезинфектологии Николай Шестопалов отметил, что распыление аэрозолей может навредить здоровью.

Он добавил, что в России зарегистрировано только два средства, которые безопасны для проведения этих работ.

Кроме того, по его словам, применение дезинфицирующих средств для обработки людей на входе в помещение не поможет от передачи вируса бессимптомным носителем.

"Его можно даже опускать в это средство и вымачивать там, все равно при кашле или чихании он будет выделять этот вирус, независимо от того, как и чем его обработали", — заключил Шестопалов.