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В Белоруссии отменили самоизоляцию для прибывших из ряда стран
2020-06-11T14:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
белоруссия
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии отменили самоизоляцию для прибывших из ряда стран

14:37 11.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 11 июн – РИА Новости. Власти Белоруссии определили почти 40 стран, прибывшие из которых не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней для профилактики распространения COVID-19, России в этом перечне исключений нет, сообщила в четверг пресс-служба минздрава республики.
В среду замглавы минздрава - главный государственный санитарный врач Белоруссии Наталья Жукова сообщила, что Белоруссия готовит перечень стран, по приезду из которых гражданам не нужна будет двухнедельная самоизоляция на фоне пандемии коронавируса COVID-19. До этого в республике было принято постановление правительства, что все прибывающие в Белоруссию из стран, где есть случаи инфицирования коронавирусом, обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию по месту своего проживания или пребывания. В этот список были включены 169 стран, включая Россию.
"Актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Там отмечается, что из списка исключены Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Китай. Всего 37 стран, России в перечне исключений нет.
"Лица, прибывшие из вышеуказанных стран, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия в республику Беларусь. При этом иностранные граждане, прибывающие в республику Беларусь, обязаны иметь при пересечении государственной границы республики Беларусь отрицательный результат ПЦР - исследования, выполненного не позднее двух суток до даты пересечения границы", - отметили в минздраве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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