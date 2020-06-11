Мосгорсуд объединил жалобы на автофиксацию нарушений самоизоляции

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мосгорсуд объединил иск четырех муниципальных депутатов, оспаривающих автоматическую фиксацию нарушений самоизоляции, с аналогичными исками, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда.

Заявители требуют признать противоречащей федеральному КоАПу статью из московского кодекса об автоматически выписываемых штрафах за нарушение самоизоляции. Штрафы присуждаются без ведома человека и без возможности предъявить аргументы в свою защиту, сетуют истцы. Минимальный штраф по КоАП Москвы составляет 4 тысячи рублей.

"Определением Московского городского суда от 11 июня дело по иску Никола Бобринского (Раменки), Андрея Морева (Якиманка), Елены Русаковой (Гагаринский) и Юрия Рейнхиммеля (Мещанский) объединено в одно производство с четырьмя аналогичными исками",- сказала собеседница агентства.

Первое заседание, беседа по иску, назначена на два часа дня 25 июня.

Русакова на своей странице в Facebook писала, что эта статья московского КоАП, по ее мнению, может обернуться массовыми нарушениями прав москвичей и несправедливыми обвинениями.

Протоколы по московскому КоАПу составляются на основе соглашения между МВД РФ и столичной мэрией, которое 8 апреля утвердил премьер Михаил Мишустин

Режим домашней самоизоляции действовал в Москве до 9 июня для москвичей всех возрастов: без цифрового пропуска из квартиры можно было выйти только для похода в ближайший магазин или аптеку, чтобы выгулять собаку или экстренно получить медицинскую помощь.