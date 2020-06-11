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Мосгорсуд объединил жалобы на автофиксацию нарушений самоизоляции
2020-06-11T14:36
московский городской суд
михаил мишустин
москва
происшествия
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московский городской суд, михаил мишустин, москва, происшествия

Мосгорсуд объединил жалобы на автофиксацию нарушений самоизоляции

14:36 11.06.2020
155
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мосгорсуд объединил иск четырех муниципальных депутатов, оспаривающих автоматическую фиксацию нарушений самоизоляции, с аналогичными исками, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда.
Заявители требуют признать противоречащей федеральному КоАПу статью из московского кодекса об автоматически выписываемых штрафах за нарушение самоизоляции. Штрафы присуждаются без ведома человека и без возможности предъявить аргументы в свою защиту, сетуют истцы. Минимальный штраф по КоАП Москвы составляет 4 тысячи рублей.
"Определением Московского городского суда от 11 июня дело по иску Никола Бобринского (Раменки), Андрея Морева (Якиманка), Елены Русаковой (Гагаринский) и Юрия Рейнхиммеля (Мещанский) объединено в одно производство с четырьмя аналогичными исками",- сказала собеседница агентства.
Первое заседание, беседа по иску, назначена на два часа дня 25 июня.
Русакова на своей странице в Facebook писала, что эта статья московского КоАП, по ее мнению, может обернуться массовыми нарушениями прав москвичей и несправедливыми обвинениями.
Протоколы по московскому КоАПу составляются на основе соглашения между МВД РФ и столичной мэрией, которое 8 апреля утвердил премьер Михаил Мишустин.
Режим домашней самоизоляции действовал в Москве до 9 июня для москвичей всех возрастов: без цифрового пропуска из квартиры можно было выйти только для похода в ближайший магазин или аптеку, чтобы выгулять собаку или экстренно получить медицинскую помощь.
Сейчас все жители столицы могут свободно перемещаться, но власти обязали их носить маску и перчатки.
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Московский городской судМихаил МишустинМоскваПроисшествия
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