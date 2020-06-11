Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572808586.html
В Петербурге подтвердили еще 38 случаев смерти от коронавируса
2020-06-11T14:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1200x0_80_0_0_f13af7f13c33af35ca136b5b365d2e7c.jpg
санкт-петербург
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572808586.html?chat_room_id=1572808586
Новости
ru-RU
156
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1200x0_80_0_0_f13af7f13c33af35ca136b5b365d2e7c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_55:0:2786:2048_1200x0_80_0_0_67c1e6356a8c3fd3814d1dcc94194cd3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_396:0:2444:2048_1200x0_80_0_0_deea9de02f28f9ef0826317f91f9da68.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, санкт-петербург, общество

В Петербурге подтвердили еще 38 случаев смерти от коронавируса

14:32 11.06.2020
156
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Еще 38 случаев смерти от коронавируса подтверждены в Санкт-Петербурге, среди умерших 15 мужчин и 23 женщины, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"10 июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 38 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции на основе медицинских свидетельств о смерти. Больные скончались в конце мая - начале июня 2020 года. Среди них - 15 мужчин в возрасте от 63 до 95 лет и 23 женщины в возрасте от 47 до 88 лет", - говорится в сообщении.
Скончавшиеся страдали различными хроническими заболеваниями, среди которых: атеросклероз, кардиосклероз, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, онкологические заболевания.
По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге выявили 303 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрированы 19 769 случаев заражения COVID-19. Умерли 520 человек. Выздоровели - 8864.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Санкт-Петербург
В Петербурге рассказали о возвращении больниц в штатный режим работы
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Петербурге наградят более ста медиков, работающих с COVID-19
Пакет с экзаменационными заданиями перед началом единого государственного экзамена
В Минпросвещения рассказали о тестировании на коронавирус на ЕГЭ
Дезинфекционная обработка в подъезде жилого дома Москвы
Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции в условиях эпидемии
Губернатор Омской области Александр Бурков
В Омской области отменят режим самоизоляции
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
В Красноярском крае продлили ограничения из-за COVID-19 и масочный режим
Избранный глава Республики Хакасия Валентин Коновалов
Глава Хакасии рассказал о попытках получения нескольких выплат на детей
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Защита историка Соколова попросила суд проверить SMS от Ещенко
Дезинфекция дорог и тротуаров в Москве
Роспотребнадзор не видит смысла в дезинфекции тротуаров
Врачи в госпитале
В Псковской области главврачей трех больниц наказали за неоказание помощи
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
Минздрав назвал недопустимые для профилактики COVID-19 препараты
Медики перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке
В России за сутки умерли 174 человека с коронавирусом
Пара встречает закат в Санкт-Петербурге
Петербуржец пожаловался в Роспотребнадзор на танцы на улице Рубинштейна
Ульяновск
Волонтеры в Ульяновской области получат выплаты за борьбу с коронавирусом
Поезд Московского центрального диаметра
Климат-системы в поездах "Иволга" на МЦД готовы к летним нагрузкам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС прокомментировали санкции США против суда
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
00:41Sony показала первые игры для PlayStation 5
Лента новостейМолния