В Петербурге подтвердили еще 38 случаев смерти от коронавируса

"10 июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 38 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции на основе медицинских свидетельств о смерти. Больные скончались в конце мая - начале июня 2020 года. Среди них - 15 мужчин в возрасте от 63 до 95 лет и 23 женщины в возрасте от 47 до 88 лет", - говорится в сообщении.