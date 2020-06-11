Ракова рассказала о ситуации с тестированием на коронавирус в Москве

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уже 2,8 миллиона тестов ПЦР и 600 тысяч исследований на наличие антител к Уже 2,8 миллиона тестов ПЦР и 600 тысяч исследований на наличие антител к коронавирусу проведено в Москве , сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"Сейчас у нас сделано уже 2 миллиона 800 тысяч тестов ПЦР и 600 тысяч исследований на наличие иммуноглобулина",- сказала Ракова.

Она отметила, что менее двух недель назад в Москве сделали тестирование возможным для всех москвичей, причем бесплатно. "Меньше чем за две недели этой услугой воспользовались 165 тысяч москвичей",- сказала заммэра, добавив, что "нет ни давки, ни очередей".

"Мы имеем возможности определить долю болеющих в Москве. Мы используем как ПЦР-диагностику, так и ИХЛА-диагностику. В течение месяца доля болеющих по этим видам тестирования уменьшается. Если изначально по ПЦР диагностике было 2,4% заболевших, то сегодня мы видим 1,8% заболевших. По ИХЛА, а именно методике на основании иммуноглобулинов, изначально у нас было 3,9%, сейчас 3,6% заболевших",- сказала Ракова.

Она отметила, что разница объяснятся тем, что по ПЦР диагностике определяют наличие вируса, а на основании антител захватывается более длительный период болезни. Более 40% москвичей переносят болезнь бессимптомно, добавила заммэра.

"Ухудшается в процессе наблюдения всего 14-15% тех людей, у которых проявляются хоть какие-то симптомы, в том числе лёгкое ОРВИ",- сказала Ракова.