https://ria.ru/20200611/1572808225.html
МГУ запускает программу трудоустройства студентов на время пандемии
2020-06-11T14:26
2020-06-11T14:26
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коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова
запускает программу трудоустройства, которая даст возможность подработать летом тем, кто еще учится, и найти постоянную работу окончившим МГУ в этом году молодым специалистам, сообщает пресс-служба вуза.
"Эпидемия коронавирусной инфекции стала причиной масштабного экономического кризиса, который привел к массовому сокращению рабочих мест и падению доходов. Особенно непростым оказалось это время для сегодняшних выпускников и студентов. Московский университет беспокоится за своих воспитанников и запускает программу трудоустройства, которая даст возможность подработать летом тем, кто еще учится, и найти постоянную работу окончившим МГУ в этом году молодым специалистам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках проекта создан портал job.msu.ru, где можно узнать о вакансиях, заполнить анкету кандидата и отправить резюме. МГУ предлагает несколько форматов занятости для разных соискателей.
Первый формат - стажировка/практика, второй - удаленная, сезонная, временная работа, работа с гибким графиком. Третий - постоянная работа, вариант в большей степени ориентированный на выпускников. Сейчас доступны вакансии: "Инженер-проектировщик АСУ", "Гидрометеоролог (офисный специалист)", "Геофизик-программист". Поясняется, что вакансии предоставили резиденты Научного парка МГУ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.