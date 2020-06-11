МГУ запускает программу трудоустройства студентов на время пандемии

"Эпидемия коронавирусной инфекции стала причиной масштабного экономического кризиса, который привел к массовому сокращению рабочих мест и падению доходов. Особенно непростым оказалось это время для сегодняшних выпускников и студентов. Московский университет беспокоится за своих воспитанников и запускает программу трудоустройства, которая даст возможность подработать летом тем, кто еще учится, и найти постоянную работу окончившим МГУ в этом году молодым специалистам", - говорится в сообщении.