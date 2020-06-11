Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200611/1572808225.html
МГУ запускает программу трудоустройства студентов на время пандемии
2020-06-11T14:26
голосование по поправкам в конституцию
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571832994_0:225:2841:1823_1200x0_80_0_0_337aa8848410de4b40a154d1571169cd.jpg
https://ria.ru/20200610/1572732958.html
россия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572808225.html?chat_room_id=1572808225
Новости
ru-RU
194
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571832994_0:225:2841:1823_1200x0_80_0_0_337aa8848410de4b40a154d1571169cd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571832994_55:0:2784:2047_1200x0_80_0_0_1cf87883304394729d0f4ebe66b0b45c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571832994_396:0:2443:2047_1200x0_80_0_0_69e46a90e679228a503d32bf3a2b3d3b.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, общество

МГУ запускает программу трудоустройства студентов на время пандемии

14:26 11.06.2020
194
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоВыпускники МГУ
Выпускники МГУ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Выпускники МГУ. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова запускает программу трудоустройства, которая даст возможность подработать летом тем, кто еще учится, и найти постоянную работу окончившим МГУ в этом году молодым специалистам, сообщает пресс-служба вуза.
"Эпидемия коронавирусной инфекции стала причиной масштабного экономического кризиса, который привел к массовому сокращению рабочих мест и падению доходов. Особенно непростым оказалось это время для сегодняшних выпускников и студентов. Московский университет беспокоится за своих воспитанников и запускает программу трудоустройства, которая даст возможность подработать летом тем, кто еще учится, и найти постоянную работу окончившим МГУ в этом году молодым специалистам", - говорится в сообщении.
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
10 июня, 11:23
МГУ не исключил возможности начала учебного года в дистанционном формате
Отмечается, что в рамках проекта создан портал job.msu.ru, где можно узнать о вакансиях, заполнить анкету кандидата и отправить резюме. МГУ предлагает несколько форматов занятости для разных соискателей.
Первый формат - стажировка/практика, второй - удаленная, сезонная, временная работа, работа с гибким графиком. Третий - постоянная работа, вариант в большей степени ориентированный на выпускников. Сейчас доступны вакансии: "Инженер-проектировщик АСУ", "Гидрометеоролог (офисный специалист)", "Геофизик-программист". Поясняется, что вакансии предоставили резиденты Научного парка МГУ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100000
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Рекомендуем
Пакет с экзаменационными заданиями перед началом единого государственного экзамена
В Минпросвещения рассказали о тестировании на коронавирус на ЕГЭ
Сотрудники коммунальных служб перед выездом на дезинфекцию улиц Москвы
Замглавы ОП недоволен ситуацией с контролем дезинфекции
Врачи в госпитале
В Псковской области главврачей трех больниц наказали за неоказание помощи
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
СК возбудил дело после дачи взятки чиновнику новгородской мэрии
Антисептик для рук
Роспотребнадзор оценил эффективность антисептиков
Девушке измеряют температуру
В ДНР к итоговой аттестации не допустят учеников с температурой
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил разработать меры поддержки занятости студентов
Министерство юстиции США
Минюст США расследует данные о коррупции в Международном уголовном суде
Храм во имя святого великомученика Уара в Троице-Георгиевском женском монастыре
На Кубани продлили запрет на богослужения внутри храмов
Пассажирский самолет в небе
Посольство сообщило о проработке вывозного рейса из Шри-Ланки в Россию
Перед началом представления
Подмосковным театрам и циркам разрешили очные репетиции
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Эрмитаж может открыться для посетителей в середине июля
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Собянин призвал не расслабляться, несмотря на снижение случаев COVID-19
Рига
КС Латвии признал незаконным языковое регулирование для частных вузов
У павильона Пресса в Москве
Сотни СМИ воспользовались господдержкой на фоне коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС прокомментировали санкции США против суда
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
00:41Sony показала первые игры для PlayStation 5
Лента новостейМолния