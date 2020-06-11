В Псковской области главврачей трех больниц наказали за неоказание помощи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Руководители трех больниц в Псковской области получили дисциплинарные взыскания за то, что эти медучреждения не оказали надлежащую помощь беременной пациентке с коронавирусом, которой впоследствии которой пришлось экстренно рожать, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.
Ранее в конце мая губернатор региона Михаил Ведерников поручил властям проверить работу медучреждений, которые, по его словам, "футболили" беременную пациентку с коронавирусом, чей ребенок после родов оказался в тяжелом состоянии. По его оценке, фельдшер из Невеля со сроком беременности 26 недель "прошла, по сути, все круги ада, так и не получив необходимой своевременной помощи". Женщине пришлось делать кесарево сечение в экстренном порядке после того, как она поступила в областной стационар для пациентов с COVID-19. В начале июня областной оперштаб сообщал о стабильно тяжелом состоянии ребенка и снятии роженицы с аппарата ИВЛ.
"Проверка завершена… В этой истории были задействованы пять медицинских организаций, нами выявлены нарушения в трех (из них)… Руководителям этих медицинских организаций вынесены дисциплинарные взыскания", - рассказала Гаращенко на селекторном совещании с медиками, которое транслировалось Псковским агентством информации.
Так, по ее словам, главврач Невельской межрайонной больницы получил выговор из-за того, что беременная женщина не была своевременно направлена в стационар в Великих Луках. Руководителям Псковской городской больницы и Псковской межрайонной больницы вынесены замечания из-за того, что пациентка, которую направили на амбулаторное наблюдение после консультации, в течение трех дней не была осмотрена медиками на дому, а впоследствии, будучи в межрайонной больнице, ожидала перевода в COVID-центр более 4 часов.
Как сообщалось, областное следственное управление СК РФ 28 мая организовало доследственную проверку информации о том, что беременной женщине с коронавирусом было отказано в медицинской помощи. О результатах этой проверки пока не сообщается.
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