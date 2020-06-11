Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572808074.html
В Псковской области главврачей трех больниц наказали за неоказание помощи
2020-06-11T14:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил ведерников
следственный комитет россии (ск рф)
псковская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_0:378:2970:2048_1200x0_80_0_0_e5ed6a163d93d4fc0630acdfa1be2513.jpg
https://ria.ru/20200527/1572053321.html
1
псковская область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572808074.html?chat_room_id=1572808074
Новости
ru-RU
305
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_0:378:2970:2048_1200x0_80_0_0_e5ed6a163d93d4fc0630acdfa1be2513.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_0:0:2732:2048_1200x0_80_0_0_94cb9db00f15060248977672ff54b54d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_244:0:2292:2048_1200x0_80_0_0_97b00acd6981824f5280e6109dbf0cca.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил ведерников, следственный комитет россии (ск рф), псковская область, происшествия

В Псковской области главврачей трех больниц наказали за неоказание помощи

14:24 11.06.2020
305
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале
Врачи в госпитале
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в госпитале. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Руководители трех больниц в Псковской области получили дисциплинарные взыскания за то, что эти медучреждения не оказали надлежащую помощь беременной пациентке с коронавирусом, которой впоследствии которой пришлось экстренно рожать, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.
Ранее в конце мая губернатор региона Михаил Ведерников поручил властям проверить работу медучреждений, которые, по его словам, "футболили" беременную пациентку с коронавирусом, чей ребенок после родов оказался в тяжелом состоянии. По его оценке, фельдшер из Невеля со сроком беременности 26 недель "прошла, по сути, все круги ада, так и не получив необходимой своевременной помощи". Женщине пришлось делать кесарево сечение в экстренном порядке после того, как она поступила в областной стационар для пациентов с COVID-19. В начале июня областной оперштаб сообщал о стабильно тяжелом состоянии ребенка и снятии роженицы с аппарата ИВЛ.
Прием пациента в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
27 мая, 12:50Распространение нового коронавируса
В Санкт-Петербурге умерла беременная иностранка с коронавирусом
"Проверка завершена… В этой истории были задействованы пять медицинских организаций, нами выявлены нарушения в трех (из них)… Руководителям этих медицинских организаций вынесены дисциплинарные взыскания", - рассказала Гаращенко на селекторном совещании с медиками, которое транслировалось Псковским агентством информации.
Так, по ее словам, главврач Невельской межрайонной больницы получил выговор из-за того, что беременная женщина не была своевременно направлена в стационар в Великих Луках. Руководителям Псковской городской больницы и Псковской межрайонной больницы вынесены замечания из-за того, что пациентка, которую направили на амбулаторное наблюдение после консультации, в течение трех дней не была осмотрена медиками на дому, а впоследствии, будучи в межрайонной больнице, ожидала перевода в COVID-центр более 4 часов.
Как сообщалось, областное следственное управление СК РФ 28 мая организовало доследственную проверку информации о том, что беременной женщине с коронавирусом было отказано в медицинской помощи. О результатах этой проверки пока не сообщается.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
300030
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковСледственный комитет России (СК РФ)Псковская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
СК возбудил дело после дачи взятки чиновнику новгородской мэрии
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Псковской области открыли второй COVID-госпиталь на 150 коек
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram
Санкт-Петербург
В Петербурге рассказали о возвращении больниц в штатный режим работы
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Московский паб, куда приходили следователи по делу Ефремова, закрыт
Кресла для судей в зале заседаний
Жительница Москвы засудила МВД за волокиту
Михаил Ведерников
В Псковской области пока не планируют дальнейшее смягчение ограничений
Врач и пациент в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Депздрав Москвы объяснил расхождение в данных о смертности из-за COVID-19
Машина скорой помощи
Под Калугой ребенок выжил, упав с пятого этажа
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании правительства РФ
Минздрав назвал недопустимые для профилактики COVID-19 препараты
Район Сибуя в Токио, Япония
В Токио борцы сумо спасли женщину, тонувшую в реке
Здание Московского городского суда
Мосгорсуд объединил жалобы на автофиксацию нарушений самоизоляции
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит сообщение о препятствии работе МИЦ "Известия" в Норильске
Гималаи
Ученые выяснили, почему одни горы выше других
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС прокомментировали санкции США против суда
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
00:41Sony показала первые игры для PlayStation 5
Лента новостейМолния