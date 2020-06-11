В Псковской области главврачей трех больниц наказали за неоказание помощи

"Проверка завершена… В этой истории были задействованы пять медицинских организаций, нами выявлены нарушения в трех (из них)… Руководителям этих медицинских организаций вынесены дисциплинарные взыскания", - рассказала Гаращенко на селекторном совещании с медиками, которое транслировалось Псковским агентством информации.

Так, по ее словам, главврач Невельской межрайонной больницы получил выговор из-за того, что беременная женщина не была своевременно направлена в стационар в Великих Луках. Руководителям Псковской городской больницы и Псковской межрайонной больницы вынесены замечания из-за того, что пациентка, которую направили на амбулаторное наблюдение после консультации, в течение трех дней не была осмотрена медиками на дому, а впоследствии, будучи в межрайонной больнице, ожидала перевода в COVID-центр более 4 часов.