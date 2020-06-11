https://ria.ru/20200611/1572807943.html
Вмешательство в голосование по поправкам недопустимо, заявил депутат
2020-06-11T14:22
2020-06-11T14:22
голосование по поправкам в конституцию
василий пискарев
конституция рф
госдума рф
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василий пискарев, конституция рф, госдума рф
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Вмешательство в ход голосования по поправкам к Конституции РФ недопустимо и будет пресекаться в соответствии с законом, заявил журналистам глава комиссии Госдумы
по расследованию фактов вмешательства в дела России извне, глава комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
.
Он отметил, что комиссия будет держать на контроле и готова незамедлительно реагировать на попытки зарубежных СМИ и иностранных НКО повлиять на волеизъявление россиян.
"Есть информация от Совета безопасности, что такие провокационные действия возможны. Мы анализируем ситуацию и готовы оперативно отреагировать. Никакое вмешательство в ход голосования по конституции не допустимо и будет пресекаться в соответствии с законом", - сказал Пискарев.
Он подчеркнул, что члены комиссии находятся в постоянном контакте с коллегами из Совбеза и правоохранительных органов, чтобы "не допустить размывания духовно-нравственных ценностей, исторической правды, основ нашей государственности, которые заложены в поправках в конституцию".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин
объявил, что голосование пройдет 1 июля.