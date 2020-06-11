Вмешательство в голосование по поправкам недопустимо, заявил депутат

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вмешательство в ход голосования по поправкам к Конституции РФ недопустимо и будет пресекаться в соответствии с законом, заявил журналистам глава комиссии Вмешательство в ход голосования по поправкам к Конституции РФ недопустимо и будет пресекаться в соответствии с законом, заявил журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне, глава комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Он отметил, что комиссия будет держать на контроле и готова незамедлительно реагировать на попытки зарубежных СМИ и иностранных НКО повлиять на волеизъявление россиян.

"Есть информация от Совета безопасности, что такие провокационные действия возможны. Мы анализируем ситуацию и готовы оперативно отреагировать. Никакое вмешательство в ход голосования по конституции не допустимо и будет пресекаться в соответствии с законом", - сказал Пискарев.

Он подчеркнул, что члены комиссии находятся в постоянном контакте с коллегами из Совбеза и правоохранительных органов, чтобы "не допустить размывания духовно-нравственных ценностей, исторической правды, основ нашей государственности, которые заложены в поправках в конституцию".