Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200611/1572807869.html
В ЦОДД согласились с идеей разделить потоки на Садовом Кольце в Москве
2020-06-11T14:21
дтп с участием михаила ефремова
центр организации дорожного движения (цодд)
михаил ефремов
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156290/05/1562900507_0:320:3072:2048_1200x0_80_0_0_d6e653f0e4c4a2f2f63f980b9cc131b3.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200611/1572799823.html
https://ria.ru/20200610/1572727201.html
https://ria.ru/20200611/1572781583.html
1
москва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572807869.html?chat_room_id=1572807869
Новости
ru-RU
1194
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156290/05/1562900507_0:320:3072:2048_1200x0_80_0_0_d6e653f0e4c4a2f2f63f980b9cc131b3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156290/05/1562900507_94:0:2825:2048_1200x0_80_0_0_541b86b2972c1aedce2425a1d17dec73.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156290/05/1562900507_435:0:2483:2048_1200x0_80_0_0_a9b5b190f6b8c61079fd4ce11de807ee.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с участием михаила ефремова, центр организации дорожного движения (цодд), михаил ефремов, москва, общество

В ЦОДД согласились с идеей разделить потоки на Садовом Кольце в Москве

14:21 11.06.2020
1194
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобили на Садовом кольце в Москве
Автомобили на Садовом кольце в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Автомобили на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Центр организации дорожного движения поддерживает предложения о разделении потоков на Садовом Кольце, где на днях произошло совершенное актером Михаилом Ефремовым ДТП со смертельным исходом, сообщил РИА Новости заместитель руководителя учреждения - начальник ситуационного центра Александр Евсин.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов помещен под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с обвинением согласился и назвал инцидент "чудовищным".
Пострадавший в результате аварии автомобиль актёра М. Ефремова Jeep Grand Cherokee на служебной
Вчера, 12:47
Родные погибшего в ДТП с Ефремовым водителя не стали общаться с прессой
По словам Евсина, в ЦОДД поступают от разных организаций многочисленные предложения о разделении потоков, которые в Центре находят разумными с точки зрения и движения, и городской эстетики. Однако этот вопрос находится не полностью в сфере ЦОДД.
"Были бы рады, если бы было принято такое решение, чтобы посередине Садового был организован газон с высокими бортами, на котором растут деревья или кустарники. Но этот вопрос надо обговаривать с архитекторами и теми, кто занимается растениями, потому что там достаточно агрессивная среда для деревьев и кустарников... Но на наш взгляд, это имеет смысл, у нас в этом смысле не предложение, а оценка поступивших предложений. Необходимо задуматься об этом", - сообщил Евсин.
Он отметил, что авария с участием Ефремова - не первая, хотя их не такое большое количество от общего числа ДТП. При этом он подчеркнул, что отсутствие ограждения всё же не снимает обязанности с водителя соблюдать правила дорожного движения и вести себя ответственно, и тем более садиться в пьяном состоянии за руль.
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
10 июня, 12:31
"Все это, конечно, чудовищно": Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП
"Это (разделение потоков) привело бы к тому, что город стал более удобным для людей и интересы автомобильного движения не сильно пострадают, потому что в обычном состоянии Садового кольца это не приведет к затруднениям движения. Если начинаются пробки, то лишние полполосы ничего не изменят", - уточнил Евсин.
Он подчеркнул, что на всех скоростных магистралях, особенно в центре города, потребность в разделении потоков есть. "Довольно часто происходят аварии на Кутузовском проспекте по этой причине. В практике организации дорожного движения крайне редки случаи, чтобы настолько широкие дороги и без разделителя были в черте города. С одной стороны, они в статусе городской улицы, по факту - это скоростная автомагистраль с высокими скоростями движения, и всеми опасностями, которые присуще автомагистралям. Это агрессивная среда для пешеходов, для велосипедистов, что нехорошо для центра города. Автомагистрали - это отдельный тип дорог, который должен организовываться соответствующим образом. Правильно организованная автомагистраль, например, ТТК, части Ленинградского шоссе", - добавил Евсин.
Актер Алексей Панин
Вчера, 04:46
Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
1312022
Обсудить 1
ДТП с участием Михаила ЕфремоваЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)Михаил ЕфремовМоскваОбщество
Рекомендуем
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Ракова рассказала о ситуации с тестированием на коронавирус в Москве
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram
Дождь в Москве
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Московский паб, куда приходили следователи по делу Ефремова, закрыт
Логотип на главном здании Сбербанка на улице Вавилова в Москве
Сбербанк объяснил списание выплат на детей за долги
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат заявил, что Ефремову грозит еще одна статья
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Актер Алексей Панин
Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
Кресла для судей в зале заседаний
Жительница Москвы засудила МВД за волокиту
Встреча с Ренатой Литвиновой в посольстве Италии в Москве
"Добивают упавшего". Рената Литвинова заступилась за Ефремова
Дмитрий Борисов
Борисов ответил на обвинения в "подмене" жены Захарова в "Пусть говорят"
Врач и пациент в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Депздрав Москвы объяснил расхождение в данных о смертности из-за COVID-19
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Клещи в лаборатории
Эксперт рассказал, где можно заразиться клещевым энцефалитом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС прокомментировали санкции США против суда
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
00:41Sony показала первые игры для PlayStation 5
Лента новостейМолния