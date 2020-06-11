В ЦОДД согласились с идеей разделить потоки на Садовом Кольце в Москве

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Центр организации дорожного движения поддерживает предложения о разделении потоков на Садовом Кольце, где на днях произошло совершенное актером Центр организации дорожного движения поддерживает предложения о разделении потоков на Садовом Кольце, где на днях произошло совершенное актером Михаилом Ефремовым ДТП со смертельным исходом, сообщил РИА Новости заместитель руководителя учреждения - начальник ситуационного центра Александр Евсин.

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов помещен под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с обвинением согласился и назвал инцидент "чудовищным".

По словам Евсина, в ЦОДД поступают от разных организаций многочисленные предложения о разделении потоков, которые в Центре находят разумными с точки зрения и движения, и городской эстетики. Однако этот вопрос находится не полностью в сфере ЦОДД.

"Были бы рады, если бы было принято такое решение, чтобы посередине Садового был организован газон с высокими бортами, на котором растут деревья или кустарники. Но этот вопрос надо обговаривать с архитекторами и теми, кто занимается растениями, потому что там достаточно агрессивная среда для деревьев и кустарников... Но на наш взгляд, это имеет смысл, у нас в этом смысле не предложение, а оценка поступивших предложений. Необходимо задуматься об этом", - сообщил Евсин.

Он отметил, что авария с участием Ефремова - не первая, хотя их не такое большое количество от общего числа ДТП. При этом он подчеркнул, что отсутствие ограждения всё же не снимает обязанности с водителя соблюдать правила дорожного движения и вести себя ответственно, и тем более садиться в пьяном состоянии за руль.

"Это (разделение потоков) привело бы к тому, что город стал более удобным для людей и интересы автомобильного движения не сильно пострадают, потому что в обычном состоянии Садового кольца это не приведет к затруднениям движения. Если начинаются пробки, то лишние полполосы ничего не изменят", - уточнил Евсин.