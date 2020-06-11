В Петербурге рассказали о возвращении больниц в штатный режим работы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. При постепенном переводе перепрофилированных стационаров в штатный режим в При постепенном переводе перепрофилированных стационаров в штатный режим в Санкт-Петербурге будет сохранен необходимый коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией , говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

По словам губернатора, в настоящее время в Петербурге разработана "дорожная карта" по восстановлению плановой медицинской деятельности. Восстановление работы стационаров, перепрофилированных под оказание помощи больным с COVID-19, будет проводиться с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и при условии стабилизации эпидемической ситуации.

"При постепенном переводе перепрофилированных стационаров в штатный режим будет сохранена необходимая коечная мощность для COVID", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Как отметил губернатор, в первую очередь к профильной деятельности приступят федеральные стационары. Далее будут открываться специализированные и многопрофильные стационары.

По его словам, разработаны меры по оперативному развертыванию коечного фонда в случае осложнения эпидемиологической ситуации, в том числе в период сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как отметил Беглов, с 1 марта на COVID-19 в Петербурге обследован почти 1 миллион человек (930 789). Охват тестированием составляет 360 тестов на 100 тысяч населения в день методом ПЦР, что в пять раз больше норматива. ПЦР-диагностику в Петербурге выполняют 36 лабораторий.