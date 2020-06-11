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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572807748.html
В Петербурге рассказали о возвращении больниц в штатный режим работы
2020-06-11T14:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
санкт-петербург
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург, общество

В Петербурге рассказали о возвращении больниц в штатный режим работы

14:20 11.06.2020
254
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. При постепенном переводе перепрофилированных стационаров в штатный режим в Санкт-Петербурге будет сохранен необходимый коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
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По словам губернатора, в настоящее время в Петербурге разработана "дорожная карта" по восстановлению плановой медицинской деятельности. Восстановление работы стационаров, перепрофилированных под оказание помощи больным с COVID-19, будет проводиться с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и при условии стабилизации эпидемической ситуации.
"При постепенном переводе перепрофилированных стационаров в штатный режим будет сохранена необходимая коечная мощность для COVID", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Как отметил губернатор, в первую очередь к профильной деятельности приступят федеральные стационары. Далее будут открываться специализированные и многопрофильные стационары.
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По его словам, разработаны меры по оперативному развертыванию коечного фонда в случае осложнения эпидемиологической ситуации, в том числе в период сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Как отметил Беглов, с 1 марта на COVID-19 в Петербурге обследован почти 1 миллион человек (930 789). Охват тестированием составляет 360 тестов на 100 тысяч населения в день методом ПЦР, что в пять раз больше норматива. ПЦР-диагностику в Петербурге выполняют 36 лабораторий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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