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В Кузбассе проверят пансионаты для пожилых из-за вспышек коронавируса
2020-06-11T14:18
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемеровская область
происшествия
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область, происшествия

В Кузбассе проверят пансионаты для пожилых из-за вспышек коронавируса

14:18 11.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 11 июн - РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области проверит пансионаты для пожилых людей из-за трех случаев массового заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Первого июня стало известно о заражении 26 пожилых жителей в пансионате "Уютный", 9 июня выявили 25 COVID-положительных постояльцев пансионата "Здоровье". Оба пансионата находятся в Новокузнецке и принадлежат одному и тому же учредителю. В четверг список дополнил пансионат для ветеранов и инвалидов в Кемерово – 11 заразившихся, 10 из которых там проживают .
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"В связи с увеличением случаев заражения новой коронавирусной инфекцией прокуратурой области организованы проверки соблюдения прав граждан, находящихся в негосударственных организациях с круглосуточным пребыванием людей. Будет проверено исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности. К проведению проверок привлекут специалистов Роспотребнадзора и МЧС", – говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что проведение проверок поручено прокурорам городов Белово, Березовского, Кемерово, Мариинска, Новокузнецка, Прокопьевска, Кемеровского, Ленинск-Кузнецкого, Новокузнецкого, Промышленновского и Крапивинского районов. Результаты находятся на контроле прокуратуры области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кемеровская областьПроисшествия
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