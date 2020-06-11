В Кузбассе проверят пансионаты для пожилых из-за вспышек коронавируса

КЕМЕРОВО, 11 июн - РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области проверит пансионаты для пожилых людей из-за трех случаев массового заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Первого июня стало известно о заражении 26 пожилых жителей в пансионате "Уютный", 9 июня выявили 25 COVID-положительных постояльцев пансионата "Здоровье". Оба пансионата находятся в Новокузнецке и принадлежат одному и тому же учредителю. В четверг список дополнил пансионат для ветеранов и инвалидов в Кемерово – 11 заразившихся, 10 из которых там проживают .
"В связи с увеличением случаев заражения новой коронавирусной инфекцией прокуратурой области организованы проверки соблюдения прав граждан, находящихся в негосударственных организациях с круглосуточным пребыванием людей. Будет проверено исполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности. К проведению проверок привлекут специалистов Роспотребнадзора и МЧС", – говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что проведение проверок поручено прокурорам городов Белово, Березовского, Кемерово, Мариинска, Новокузнецка, Прокопьевска, Кемеровского, Ленинск-Кузнецкого, Новокузнецкого, Промышленновского и Крапивинского районов. Результаты находятся на контроле прокуратуры области.
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