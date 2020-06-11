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Въезжающим в Курганскую область потребуется справка о тесте на COVID-19
2020-06-11T14:15
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Въезжающим в Курганскую область потребуется справка о тесте на COVID-19

14:15 11.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Кузьмин / Перейти в фотобанкВид на Курган
Вид на Курган
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 июн – РИА Новости. Новые правила въезда в Курганскую область начнут действовать с 15 июня, так, все приезжающие в регион любым видом транспорта должны предоставить справку с отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию, сообщил в четверг региональный оперштаб.
"В Курганской области с 15 июня начинают действовать новые правила въезда на территорию региона. Граждане, которые не имеют прописки на территории области, для въезда должны будут предоставить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. При этом не важно, каким видом транспорта вы прибываете – авиационным, автомобильным, железнодорожным или автобусным. Вместе с этим возобновляются полёты из аэропорта Кургана и межрегиональные автобусные рейсы", - говорится в сообщении. Справка должна быть получена не ранее, чем за 2 календарных дня до даты выезда из точки отправления, уточняется в сообщении.
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Кроме того, тем, кто имеет прописку на территории Курганской области, но возвращается из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии и Мурманской области, также необходимо будет иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, поясняет оперштаб. Правила такие же: справка должна быть получена не ранее, чем за 2 календарных дня до выезда.
Также в сообщении отмечается, что тем, кто прибывает из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии и Мурманской области, необходимо будет соблюдать двухнедельный режим самоизоляции.
По данным оперштаба, на автодорогах на въездах в Курганскую область по-прежнему будут работать посты ГИБДД для контроля. Тем, кто совершает поездку на автобусе, справку об отрицательном результате на коронавирус нужно будет показать во время посадки в автобус, при этом перевозчики также будут ответственны за наличие справок у всех пассажиров рейса. Вместе с этим на вокзалах и в аэропорту будут соблюдаться санитарные нормы и правила - речь идёт в том числе о разделении потоков пассажиров, масочном режиме и термометрии, поясняет оперштаб.
Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе зафиксировано 355 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе 11 - за последние сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Мурманская областьКурганская областьОбщество
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