Въезжающим в Курганскую область потребуется справка о тесте на COVID-19

По данным оперштаба, на автодорогах на въездах в Курганскую область по-прежнему будут работать посты ГИБДД для контроля. Тем, кто совершает поездку на автобусе, справку об отрицательном результате на коронавирус нужно будет показать во время посадки в автобус, при этом перевозчики также будут ответственны за наличие справок у всех пассажиров рейса. Вместе с этим на вокзалах и в аэропорту будут соблюдаться санитарные нормы и правила - речь идёт в том числе о разделении потоков пассажиров, масочном режиме и термометрии, поясняет оперштаб.