https://ria.ru/20200611/1572807438.html
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Африке
2020-06-11T14:14
2020-06-11T14:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
алжир (республика)
африка
браззавиль
оон
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, алжир (республика), африка, браззавиль, оон, в мире
ЖЕНЕВА, 11 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова.
Пандемия COVID-19
в Африке
набирает обороты несмотря на то, что зараженных всего 3% от общего числа заболевших в мире, заявила на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН
региональный директор ВОЗ
по Африке Матшидисо Моэти.
"У нас 200 тысяч подтвержденных заражений в Африке. И порядка 5 тысяч смертей. Точное количество (заражений) - 207 617 на всем континенте. И в африканском регионе, который мы курируем из Браззавиля
, в который входят в основном страны к югу от Сахары
и Алжир
, у нас 127 600 случаев", - сказала она.
Моэти отметила, что пандемия в Африке набирает обороты, несмотря на то, что количество заражений представляет всего 3% от общего числа заболевших в мире.
"Десять из 54 стран в Африке являются двигателями эпидемии. На них приходится 75% всех случаев. Пять стран насчитывают 71% всех смертей на континенте", - добавила она.
По ее словам, африканские страны поздно вошли в пандемию, поэтому количество случаев заражения может увеличиться. В настоящее время ВОЗ также изучает ситуацию с заражениями в Африке, чтобы понять, влияет ли на распространение вируса температура, повышенная влажность или другие условия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.