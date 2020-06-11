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Распространение нового коронавируса
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ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Африке
2020-06-11T14:14
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здоровье - общество
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ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Африке

14:14 11.06.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЖЕНЕВА, 11 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Пандемия COVID-19 в Африке набирает обороты несмотря на то, что зараженных всего 3% от общего числа заболевших в мире, заявила на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти.
"У нас 200 тысяч подтвержденных заражений в Африке. И порядка 5 тысяч смертей. Точное количество (заражений) - 207 617 на всем континенте. И в африканском регионе, который мы курируем из Браззавиля, в который входят в основном страны к югу от Сахары и Алжир, у нас 127 600 случаев", - сказала она.
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Моэти отметила, что пандемия в Африке набирает обороты, несмотря на то, что количество заражений представляет всего 3% от общего числа заболевших в мире.
"Десять из 54 стран в Африке являются двигателями эпидемии. На них приходится 75% всех случаев. Пять стран насчитывают 71% всех смертей на континенте", - добавила она.
По ее словам, африканские страны поздно вошли в пандемию, поэтому количество случаев заражения может увеличиться. В настоящее время ВОЗ также изучает ситуацию с заражениями в Африке, чтобы понять, влияет ли на распространение вируса температура, повышенная влажность или другие условия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАлжир (республика)АфрикаБраззавильООНВ мире
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