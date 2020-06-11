ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Африке

ЖЕНЕВА, 11 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Пандемия Пандемия COVID-19 Африке набирает обороты несмотря на то, что зараженных всего 3% от общего числа заболевших в мире, заявила на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти.

"У нас 200 тысяч подтвержденных заражений в Африке. И порядка 5 тысяч смертей. Точное количество (заражений) - 207 617 на всем континенте. И в африканском регионе, который мы курируем из Браззавиля , в который входят в основном страны к югу от Сахары Алжир , у нас 127 600 случаев", - сказала она.

Моэти отметила, что пандемия в Африке набирает обороты, несмотря на то, что количество заражений представляет всего 3% от общего числа заболевших в мире.

"Десять из 54 стран в Африке являются двигателями эпидемии. На них приходится 75% всех случаев. Пять стран насчитывают 71% всех смертей на континенте", - добавила она.

По ее словам, африканские страны поздно вошли в пандемию, поэтому количество случаев заражения может увеличиться. В настоящее время ВОЗ также изучает ситуацию с заражениями в Африке, чтобы понять, влияет ли на распространение вируса температура, повышенная влажность или другие условия.