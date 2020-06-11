https://ria.ru/20200611/1572807343.html
Сотни СМИ воспользовались господдержкой на фоне коронавируса
2020-06-11T14:13
2020-06-11T14:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
союз журналистов россии
медиа - общество
экономика
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, союз журналистов россии, медиа - общество, экономика
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сотни СМИ в регионах уже воспользовались господдержкой после включения отрасли в перечень пострадавших от эпидемии коронавируса, необходимые документы можно согласовать за несколько часов, при этом ряд компаний все же испытывают трудности из-за формальных моментов, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
"Это действительно легко сделать. Приходит очень большое количество благодарностей за то, что мы инициировали этот процесс. Приходят письма в союз, мне пишут в Facebook. Конкретно количество трудно назвать, но это сотни СМИ из всех регионов страны", - рассказал Соловьев.
Необходимые документы, по словам главы СЖР
, сейчас согласовываются буквально за пару часов.
"При этом стало понятно через какое-то время, что в постановлении правительства надо бы что-то подправить. К нам стали поступать сообщения, что, например, ОКВЭДы (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности - ред.) не совпадают при регистрации. ...И много других подобных упущений, в том числе и сама форма регистрации СМИ, они тоже иногда препятствует оказанию помощи", - отметил Соловьев, напомнив, что СЖР совместно с Национальной ассоциацией телерадиовещателей уже направил соответствующее письмо в правительство с просьбой скорректировать положение.
Премьер-министр Михаил Мишустин
включил СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Поддержку от государства получат издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. В перечень также внесли печатание газет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.