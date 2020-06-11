В Краснодарском крае усилят контроль на карантинных постах

КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. Контроль на карантинных постах за въезжающими на территорию Кубани из других субъектов будет усилен, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Контроль на карантинных постах за въезжающими на территорию Кубани из других субъектов будет усилен, сообщил губернатор Краснодарского края

Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С 12 апреля режим карантина был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 21 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. С 23 мая региональные власти ослабили режим самоизоляции. С 6 июня на Кубани были открыты парки, скверы, набережные и стадионы.

В четверг региональный оперштаб принял решения об очередном ослаблении ограничений с 00.00 мск 12 июня. В частности, будут отменены "карантинных" пропуска, которые сейчас требуются для передвижения между муниципалитетами, разрешена работы гостиниц вместимостью до 50 номеров. Разрешена работа музеев, театров для репетиций, спорткомплексов для профессиональных спортсменов, сняты ограничения на проведение деловых мероприятий численностью до 50 человек. С 13 июня заработают непродовольственные рынки на открытом воздухе, с 15 июня – магазины и торговые центры площадью до 3 тысяч квадратных метров.

"Сотрудники, которые ранее были задействованы на карантинных постах в муниципалитетах и в МОСах, усилят карантинные посты на въездах в регион. Краснодарский край рад гостям, но продолжит жесткий контроль за въезжающими из других субъектов", - написал Кондратьев в своём Telegram-канале.

В ходе заседания оперштаба в четверг он подчеркнул необходимость выявлять гостей региона, которые въезжают в Краснодарский край без конкретной цели.

"Мы должны выявлять сегодня всех, кто не знает, где разместиться, тогда работают для него обсерваторы, которые не знают, куда они конкретно едут. И, конечно, выявлять тех, у кого… повышенная температура и иные проявления, в том числе и, может быть, коронавирусная инфекция. Вот здесь мы должны и представителей мобильных отрядов самоконтроля, и сотрудников Роспотребнадзора передислоцировать на границы Краснодарского края, в том числе в аэропорты, железнодорожные вокзалы", - сказал губернатор.