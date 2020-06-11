Рецепт классической окрошки — как приготовить в домашних условиях

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Окрошка классическая на квасе с колбасой и редисом
Окрошка на квасе — классический вариант блюда. Кефир в качестве альтернативной заправки стали использовать в советское время, когда запустили масштабное производство молочной продукции. Для приготовления кваса требовалось немало усилий. В приготовлении окрошки в домашних условиях нет ничего сложного: процесс нетрудоемкий и быстрый.
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5
5
PT40M
PT20M
Суп
Русская
72
3
4
7
Квас, 1 л
Картофель, 500 г
Вареная колбаса, 300 г
Яйца, 3 шт.
Редис, 200 г
Огурцы, 300 г
Сметана, 20 г
Зелень
Соль
Тщательно вымойте картошку и отварите ее в кожуре. За степенью готовностью необходимо следить, иначе картофель переварится и будет непригоден. Чтобы кожура не лопнула во время варки, можно проткнуть зубочисткой каждый корнеплод или добавить в кастрюлю с водой щепотку соли и каплю уксуса. Время варки — 20 минут. После снимите с огня, слейте кипяток, остудите и очистите от кожуры. А затем нарежьте на кубики.
1
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572821232_580:648:2673:1825_1200x0_80_0_0_3dd51cb563e8d83119a25609e9f1a4f7.jpg
Яйца необходимо также отварить (достаточно 10 минут). Чтобы скорлупа легко отошла, можно сразу поместить их в холодную воду на пару минут. Как только яйца остынут, нарежьте их.
2
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572821014_0:160:3072:1888_1200x0_80_0_0_6d6d6d6fbd10210804ae643247ec3830.jpg
Редис, огурцы и вареную колбасу режем кубиками. Зелень — лук, петрушку — мелко порубите. Посолите по вкусу. Затем положите все ингредиенты в кастрюлю. Аккуратно перемешайте и залейте квасом. Подавать окрошку нужно в глубокой тарелке. В конце добавляем ложку сметаны и украшаем блюдо зеленью. Готово!
3
https://cdn24.img.ria.ru/images/152324/69/1523246986_0:251:4272:2654_1200x0_80_0_0_d49bb2aaf491aa146e8cbc6c2aca2494.jpg
рецепты, традиции, еда, кулинария, колбаса, общество

Рецепт классической окрошки — как приготовить в домашних условиях

17:14 11.06.2020 (обновлено: 17:26 11.06.2020)
1335
© Depositphotos / lisovskayaОкрошка на квасе
Окрошка на квасе
© Depositphotos / lisovskaya
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Классическая окрошка на квасе с колбасой и редисом — традиционное блюдо жарким летом. Как приготовить правильно вкусную окрошку — в пошаговом рецепте от РИА Новости.

Окрошка — суп или салат?

Окрошка — холодный суп, классическое традиционное блюдо русской национальной кухни. Первое рецептурное упоминание о ней встречается у автора Николая Осипова в издании "Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха", датированном 1790 годом. Само блюдо появилось еще раньше, уверены эксперты-историки. Просто нет подтверждений в документальных источниках: у людей не было привычки фиксировать рецепты. Окрошка состоит из мелко нарезанных продуктов — не только овощей, но и мяса, и курицы. Блюдо на кефире, квасе, минеральной воде — все зависит от вкусовых предпочтений.
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Окрошка классическая на квасе с колбасой и редисом
Окрошка на квасе — классический вариант блюда. Кефир в качестве альтернативной заправки стали использовать в советское время, когда запустили масштабное производство молочной продукции. Для приготовления кваса требовалось немало усилий. В приготовлении окрошки в домашних условиях нет ничего сложного: процесс нетрудоемкий и быстрый.
Категория
Суп
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
1 л
Квас
500 г
Картофель
300 г
Вареная колбаса
3 шт.
Яйца
200 г
Редис
300 г
Огурцы
20 г
Сметана
по вкусу
Зелень
по вкусу
Соль
Пищевая ценность порции
Калорийность
72 ккал
Белки
3 г
Жиры
4 г
Углеводы
7 г
Приготовление
1
Тщательно вымойте картошку и отварите ее в кожуре. За степенью готовностью необходимо следить, иначе картофель переварится и будет непригоден. Чтобы кожура не лопнула во время варки, можно проткнуть зубочисткой каждый корнеплод или добавить в кастрюлю с водой щепотку соли и каплю уксуса. Время варки — 20 минут. После снимите с огня, слейте кипяток, остудите и очистите от кожуры. А затем нарежьте на кубики.
© Depositphotos / Desperada1Ингредиенты для окрошки
Ингредиенты для окрошки
© Depositphotos / Desperada1
2
Яйца необходимо также отварить (достаточно 10 минут). Чтобы скорлупа легко отошла, можно сразу поместить их в холодную воду на пару минут. Как только яйца остынут, нарежьте их.
© Depositphotos / KcuxenИнгредиенты для окрошки
Ингредиенты для окрошки
© Depositphotos / Kcuxen
3
Редис, огурцы и вареную колбасу режем кубиками. Зелень — лук, петрушку — мелко порубите. Посолите по вкусу. Затем положите все ингредиенты в кастрюлю. Аккуратно перемешайте и залейте квасом. Подавать окрошку нужно в глубокой тарелке. В конце добавляем ложку сметаны и украшаем блюдо зеленью. Готово!
© Depositphotos / ann_1101.mail.ruПриготовление окрошки
Приготовление окрошки
© Depositphotos / ann_1101.mail.ru

Другие рецепты: на кефире, на воде, с майонезом

Окрошку можно приготовить на кефире, на квасе, сыворотке или минеральной воде. Некоторые предпочитают готовить ее без колбасы — добавляют мясо или курицу. Окрошку на основе воды с уксусом стоит есть с осторожностью: уксусная кислота может вызвать раздражение желудка. Обязательно соблюдайте пропорции — не более столовой ложки уксуса на 2,5 литра воды. Вместо сметаны в таком варианте используют майонез.
В целом ингредиенты можно тасовать по вкусу. Для приготовления вегетарианской окрошки понадобится картофель, зелень (петрушка, укроп, лук), редис, огурцы. По желанию — нарезанный кубиками адыгейский сыр. Из специй используют соль и перец.
Русское традиционное блюдо лучше всего подавать летом: оно отлично утоляет жажду и освежает.
© Depositphotos / minadezhdaОкрошка на кефире
Окрошка на кефире
© Depositphotos / minadezhda
Окрошка на кефире
610000
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РецептытрадицииЕдаКулинарияколбасаОбщество
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