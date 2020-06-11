Рецепт классической окрошки — как приготовить в домашних условиях

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Классическая окрошка на квасе с колбасой и редисом — традиционное блюдо жарким летом. Как приготовить правильно вкусную окрошку — в пошаговом рецепте от РИА Новости.

Окрошка — суп или салат?

Окрошка — холодный суп, классическое традиционное блюдо русской национальной кухни. Первое рецептурное упоминание о ней встречается у автора Николая Осипова в издании "Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха", датированном 1790 годом. Само блюдо появилось еще раньше, уверены эксперты-историки. Просто нет подтверждений в документальных источниках: у людей не было привычки фиксировать рецепты. Окрошка состоит из мелко нарезанных продуктов — не только овощей, но и мяса, и курицы. Блюдо на кефире, квасе, минеральной воде — все зависит от вкусовых предпочтений.

Окрошка классическая на квасе с колбасой и редисом Окрошка на квасе — классический вариант блюда. Кефир в качестве альтернативной заправки стали использовать в советское время, когда запустили масштабное производство молочной продукции. Для приготовления кваса требовалось немало усилий. В приготовлении окрошки в домашних условиях нет ничего сложного: процесс нетрудоемкий и быстрый. Категория Суп Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 1 л Квас 500 г Картофель 300 г Вареная колбаса 3 шт. Яйца 200 г Редис 300 г Огурцы 20 г Сметана по вкусу Зелень по вкусу Соль Пищевая ценность порции Калорийность 72 ккал Белки 3 г Жиры 4 г Углеводы 7 г Приготовление 1 Тщательно вымойте картошку и отварите ее в кожуре. За степенью готовностью необходимо следить, иначе картофель переварится и будет непригоден. Чтобы кожура не лопнула во время варки, можно проткнуть зубочисткой каждый корнеплод или добавить в кастрюлю с водой щепотку соли и каплю уксуса. Время варки — 20 минут. После снимите с огня, слейте кипяток, остудите и очистите от кожуры. А затем нарежьте на кубики. © Depositphotos / Desperada1 Ингредиенты для окрошки © Depositphotos / Desperada1 2 Яйца необходимо также отварить (достаточно 10 минут). Чтобы скорлупа легко отошла, можно сразу поместить их в холодную воду на пару минут. Как только яйца остынут, нарежьте их. © Depositphotos / Kcuxen Ингредиенты для окрошки © Depositphotos / Kcuxen 3 Редис, огурцы и вареную колбасу режем кубиками. Зелень — лук, петрушку — мелко порубите. Посолите по вкусу. Затем положите все ингредиенты в кастрюлю. Аккуратно перемешайте и залейте квасом. Подавать окрошку нужно в глубокой тарелке. В конце добавляем ложку сметаны и украшаем блюдо зеленью. Готово! © Depositphotos / ann_1101.mail.ru Приготовление окрошки © Depositphotos / ann_1101.mail.ru

Другие рецепты: на кефире, на воде, с майонезом

Окрошку можно приготовить на кефире, на квасе, сыворотке или минеральной воде. Некоторые предпочитают готовить ее без колбасы — добавляют мясо или курицу. Окрошку на основе воды с уксусом стоит есть с осторожностью: уксусная кислота может вызвать раздражение желудка. Обязательно соблюдайте пропорции — не более столовой ложки уксуса на 2,5 литра воды. Вместо сметаны в таком варианте используют майонез.

В целом ингредиенты можно тасовать по вкусу. Для приготовления вегетарианской окрошки понадобится картофель, зелень (петрушка, укроп, лук), редис, огурцы. По желанию — нарезанный кубиками адыгейский сыр. Из специй используют соль и перец.