Москва является лидером среди регионов по экспорту в Китай

"Совокупный экспорт Москвы в Китай в 2019 году составил 29 миллиардов долларов, а неэнергетический экспорт – порядка двух миллиардов долларов", – заявил Мищенко на онлайн-презентации Кантонской ярмарки. Презентация была организована при участии Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), Минэкономразвития РФ и Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития.