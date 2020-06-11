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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20200611/1572807157.html
Москва является лидером среди регионов по экспорту в Китай
2020-06-11T14:08
россия-китай: главное
москва
китай
экономика
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москва, китай, экономика

Москва является лидером среди регионов по экспорту в Китай

14:08 11.06.2020
285
© РИА Новости / Евгений БиятовБашни Московского Кремля и московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Башни Московского Кремля и московский международный деловой центр Москва-Сити
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 11 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Москва является лидером среди регионов РФ по экспорту в Китай. В 2019 году экспорт составил 29 миллиардов долларов, заявил начальник управления развития экспорта товаров и услуг Московского экспортного центра (МЭЦ) Владислав Мищенко.
"Совокупный экспорт Москвы в Китай в 2019 году составил 29 миллиардов долларов, а неэнергетический экспорт – порядка двух миллиардов долларов", – заявил Мищенко на онлайн-презентации Кантонской ярмарки. Презентация была организована при участии Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), Минэкономразвития РФ и Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития.
Основными несырьевыми отраслями экспорта стали транспортные средства и комплектующие, неметаллические материалы и изделия, электроника и электротехника, машины и оборудование, пищевая промышленность и товары широкого потребления.
В прошлом году несырьевой и неэнергетический экспорт Москвы вырос на 63% по сравнению с 2018 годом.
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
5 июня, 18:43Россия-Китай: Главное
Грузооборот китайско-российского КПП Хуньчунь – Махалино вырос на 16%
В настоящее время Москва является лидером среди российских регионов по совокупному и несырьевому экспорту.
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Россия-Китай: ГлавноеМоскваКитайЭкономика
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