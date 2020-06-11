Пермская Promobot поставит в США 400 терминалов для измерения температуры

Соответствующее соглашение о поставке подписано с американской компанией Wenger Medical. Компания Wenger Medical также получила неэксклюзивные права представлять продукцию "Промобот Термоконтроль" на рынке восточного побережья США.
Терминалы Thermocontrol работают автономно, без помощи человека. Они представляют собой устройства с видеокамерой, дистанционным термометром и экраном. В базовой версии на экране появляются уведомления и результаты измерения температуры. В более сложной версии работает система распознавания лиц, которую можно интегрировать с системами безопасности, ограничив доступ в здание потенциальным носителям вируса. Средняя пропускная способность терминалов — более 300 человек в час.
"В рамках соглашения в течение 8 месяцев за океан отправятся 400 терминалов "Промобот Термоконтроль". Поставить новые устройства российской разработки планируют в медицинские учреждения восточного побережья Соединенных Штатов. Первые два терминала уже отправились в Нью-Йорк. Ежемесячно Wenger Medical планирует внедрять по 50 станций в американские больницы и клиники", - отметили в Promobot.
Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Она является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы Promobot уже работают в Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке, аэропорте Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.