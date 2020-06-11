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Пермская Promobot поставит в США 400 терминалов для измерения температуры
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Пермская Promobot поставит в США 400 терминалов для измерения температуры

14:03 11.06.2020
873
© Фото : пресс-службой компании "Промобот"Терминал с технологией бесконтактного измерения температуры тела от Пермской компании "Промобот"
Терминал с технологией бесконтактного измерения температуры тела от Пермской компании Промобот
© Фото : пресс-службой компании "Промобот"
Терминал с технологией бесконтактного измерения температуры тела от Пермской компании "Промобот". Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пермская компания "Промобот" (Promobot) поставит в США 400 терминалов с технологией бесконтактного измерения температуры тела, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Соответствующее соглашение о поставке подписано с американской компанией Wenger Medical. Компания Wenger Medical также получила неэксклюзивные права представлять продукцию "Промобот Термоконтроль" на рынке восточного побережья США.
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Терминалы Thermocontrol работают автономно, без помощи человека. Они представляют собой устройства с видеокамерой, дистанционным термометром и экраном. В базовой версии на экране появляются уведомления и результаты измерения температуры. В более сложной версии работает система распознавания лиц, которую можно интегрировать с системами безопасности, ограничив доступ в здание потенциальным носителям вируса. Средняя пропускная способность терминалов — более 300 человек в час.
"В рамках соглашения в течение 8 месяцев за океан отправятся 400 терминалов "Промобот Термоконтроль". Поставить новые устройства российской разработки планируют в медицинские учреждения восточного побережья Соединенных Штатов. Первые два терминала уже отправились в Нью-Йорк. Ежемесячно Wenger Medical планирует внедрять по 50 станций в американские больницы и клиники", - отметили в Promobot.
Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Она является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы Promobot уже работают в Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке, аэропорте Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.
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