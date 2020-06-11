Пермская Promobot поставит в США 400 терминалов для измерения температуры

Терминалы Thermocontrol работают автономно, без помощи человека. Они представляют собой устройства с видеокамерой, дистанционным термометром и экраном. В базовой версии на экране появляются уведомления и результаты измерения температуры. В более сложной версии работает система распознавания лиц, которую можно интегрировать с системами безопасности, ограничив доступ в здание потенциальным носителям вируса. Средняя пропускная способность терминалов — более 300 человек в час.