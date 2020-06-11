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В Благовещенске сняли режим ЧС, введенный после "тропического" ливня
2020-06-11T13:59
валентина калита
благовещенск
происшествия
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валентина калита, благовещенск, происшествия

В Благовещенске сняли режим ЧС, введенный после "тропического" ливня

13:59 11.06.2020
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© Фото : администрация г. БлаговещенскаПоследствия сильного дождя в Благовещенске
Последствия сильного дождя в Благовещенске
© Фото : администрация г. Благовещенска
Последствия сильного дождя в Благовещенске. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июн - РИА Новости. Режим ЧС, введенный в Благовещенске после прошедшего 8 июня "тропического" ливня, снят, но в связи с ожидаемой непогодой введен режим повышенной готовности, сообщает администрация города.
Ливень, во время которого 8 июня в Благовещенске за несколько часов выпала месячная норма осадков, синоптики назвали самым сильным за всю историю метеонаблюдений и сообщили, что его можно считать тропическим. Мэр Благовещенска Валентина Калита для проведения аварийно-восстановительных работ после непогоды ввела режим ЧС.
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Обрушившийся на город ливень подтопил несколько районов Благовещенска, в частном секторе в районе так называемой "Пятой стройки", где отсутствует ливневая канализация, коммунальщики, по данным администрации города, до сих пор ликвидируют последствия непогоды.
"Сегодня решением комиссии в связи с выполнением основных работ по устранению последствий прошедшего 8 июня ливня с 16.00 (10.00 мск) снят режим ЧС. Одновременно в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями на территории города введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении мэрии города.
Амурский гидрометцентр сообщает, что 13-14 июня в регионе вновь ожидаются сильные дожди, гроза, усиление ветра до 13-18 метров в секунду, возможен град.
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Валентина КалитаБлаговещенскПроисшествия
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