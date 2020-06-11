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Президент непризнанной НКР продлил режим ЧС из-за коронавируса до 11 июля
2020-06-11T13:58
распространение нового коронавируса
араик арутюнян
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нагорный карабах
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араик арутюнян, коронавирус covid-19, нагорный карабах, в мире

Президент непризнанной НКР продлил режим ЧС из-за коронавируса до 11 июля

13:57 11.06.2020 (обновлено: 13:58 11.06.2020)
1530
CC BY-SA 4.0 / Ruben Martirosyan / Հայերեն: Արայիկ ՀարությունյանАраик Владимирович Арутюнян
Араик Владимирович Арутюнян
CC BY-SA 4.0 / Ruben Martirosyan / Հայերեն: Արայիկ Հարությունյան
Араик Владимирович Арутюнян . Архивное фото
ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян продлил в четверг еще на 30 дней введенный из-за коронавирусной инфекции режим чрезвычайного положения, срок которого истекал вечером 11 июня, сообщил пресс-секретарь лидера Карабаха Ваграм Погосян.
"Указом Арутюняна, объявленный 12 апреля в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) и пролонгированный до 11 июня режим чрезвычайного положения продлевается еще на 30 дней – до 22.00 (21.00 мск) 11 июля", - написал Погосян в Facebook.
Власти непризнанной республики в четверг сообщили о 68 подтвержденных случаях COVID-19 и 43 выздоровевших пациентах. Президент непризнанной республики Арутюнян ранее заявил, что отрицательный тест на коронавирус станет обязательным условием для въезда в Карабах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАраик АрутюнянКоронавирус COVID-19Нагорный КарабахВ мире
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