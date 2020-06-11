Президент непризнанной НКР продлил режим ЧС из-за коронавируса до 11 июля

"Указом Арутюняна, объявленный 12 апреля в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) и пролонгированный до 11 июня режим чрезвычайного положения продлевается еще на 30 дней – до 22.00 (21.00 мск) 11 июля", - написал Погосян в Facebook.