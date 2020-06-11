Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Городские коммунальные службы Городские коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного ветра, ливня и грозы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова

"Согласно прогнозу синоптиков, в четверг в столичном регионе в течение дня ожидаются дожди, местами сильные, количество осадков до 25 миллиметров, грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду. В связи с этим приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды", - приводятся в сообщении слова Бирюкова.

Отмечается, что приняты дополнительные меры по недопущению подтоплений из-за ливня. "Городским службам дано указание активизировать работу по очистке водоприемных решеток и ливнестоков, провести ревизию всех систем водоотведения, чтобы не допустить локальных подтоплений на улицах и во дворах", - подчеркнул заммэра.

Сообщается, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей. Кроме того, электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.

"В городе приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций", - отметил Бирюков.