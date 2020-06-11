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Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности
2020-06-11T13:55
петр бирюков
москва
общество
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петр бирюков, москва, общество

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

13:55 11.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Городские коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного ветра, ливня и грозы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Согласно прогнозу синоптиков, в четверг в столичном регионе в течение дня ожидаются дожди, местами сильные, количество осадков до 25 миллиметров, грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду. В связи с этим приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды", - приводятся в сообщении слова Бирюкова.
Отмечается, что приняты дополнительные меры по недопущению подтоплений из-за ливня. "Городским службам дано указание активизировать работу по очистке водоприемных решеток и ливнестоков, провести ревизию всех систем водоотведения, чтобы не допустить локальных подтоплений на улицах и во дворах", - подчеркнул заммэра.
Сообщается, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей. Кроме того, электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.
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"В городе приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций", - отметил Бирюков.
В пресс-службе призвали москвичей не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, быть внимательнее, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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Петр БирюковМоскваОбщество
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