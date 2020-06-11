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В Египте продлили комендантский час
2020-06-11T13:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
египет
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, египет, в мире

В Египте продлили комендантский час

13:54 11.06.2020
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© AP Photo / Manu BraboВид на Каир, Египет
Вид на Каир, Египет
© AP Photo / Manu Brabo
Вид на Каир, Египет. Архивное фото
КАИР, 11 июн – РИА Новости. Египетские власти продлили до конца июня ограничения, связанные с коронавирусом, в том числе закрытие пляжей и парков, при этом комендантский час сокращен на 60 минут, заявил в четверг министр информации Усама Хайкаль.
По данным минздрава Египта, в стране зафиксированы 38,2 тысячи заболевших коронавирусом, скончались 1342 человека. За среду зафиксированы 1455 новых случаев.
"Комендантский час начиная с воскресенья будет длиться с 20.00 (21.00 мск) до 04.00 (05.00 мск)", - заявил министр на пресс-конференции, транслировавшейся египетским телевидением. Сейчас комендантский час действует с 20.00 до 05.00.
Также министр сообщил, что магазинам позволят работать на час дольше все дни недели – до 18.00.
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Министр отметил, что принято решение продлить до конца июня запрет на посещение пляжей и парков. В госучреждениях продолжается работа ограниченного числа сотрудников.
При этом с 15 июня возобновляют работу спортивные клубы, а с 1 июля власти планируют возобновить авиасообщение с провинциями, где зафиксированы самые низкие показатели по заболеваемости коронавирусом. В этих же провинциях планируется с 1 июля вновь начать работу молельных учреждений, сообщил министр.
Египет с 19 марта приостановил внутреннее и международное пассажирское авиасообщение до дальнейшего уведомления.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗЕгипетВ мире
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