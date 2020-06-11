В Египте продлили комендантский час

КАИР, 11 июн – РИА Новости. Египетские власти продлили до конца июня ограничения, связанные с Египетские власти продлили до конца июня ограничения, связанные с коронавирусом , в том числе закрытие пляжей и парков, при этом комендантский час сокращен на 60 минут, заявил в четверг министр информации Усама Хайкаль.

По данным минздрава Египта , в стране зафиксированы 38,2 тысячи заболевших коронавирусом, скончались 1342 человека. За среду зафиксированы 1455 новых случаев.

"Комендантский час начиная с воскресенья будет длиться с 20.00 (21.00 мск) до 04.00 (05.00 мск)", - заявил министр на пресс-конференции, транслировавшейся египетским телевидением. Сейчас комендантский час действует с 20.00 до 05.00.

Также министр сообщил, что магазинам позволят работать на час дольше все дни недели – до 18.00.

Министр отметил, что принято решение продлить до конца июня запрет на посещение пляжей и парков. В госучреждениях продолжается работа ограниченного числа сотрудников.

При этом с 15 июня возобновляют работу спортивные клубы, а с 1 июля власти планируют возобновить авиасообщение с провинциями, где зафиксированы самые низкие показатели по заболеваемости коронавирусом. В этих же провинциях планируется с 1 июля вновь начать работу молельных учреждений, сообщил министр.

Египет с 19 марта приостановил внутреннее и международное пассажирское авиасообщение до дальнейшего уведомления.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.