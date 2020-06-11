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В Москве объявили "оранжевый" уровень опасности из-за дождя и ветра
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погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье)

В Москве объявили "оранжевый" уровень опасности из-за дождя и ветра

13:53 11.06.2020
303
© РИА Новости / Владимир АстапковичПрохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве
Прохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, града и дождя, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
Предупреждение о дожде, граде и ветре в Москве сохраняется до 22.00 11 июня. Кроме того, до 18.00 четверга действует предупреждение об очень высокой температуре воздуха, местами 30-32 градуса.
В Подмосковье предупреждение о граде, ветре и дожде действует до полуночи 12 июня.
Мужчина гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького
4 июня, 14:29Сказано в эфире
Академик объяснил, как связаны погода и коронавирусРаспространение коронавируса зависит не столько от погоды, сколько от реакции людей на нее. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik руководитель отдела ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.
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ПогодаГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)
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