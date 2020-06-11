В Москве объявили "оранжевый" уровень опасности из-за дождя и ветра

Академик объяснил, как связаны погода и коронавирус Распространение коронавируса зависит не столько от погоды, сколько от реакции людей на нее. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik руководитель отдела ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.