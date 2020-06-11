В Москве объявили "оранжевый" уровень опасности из-за дождя и ветра

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, града и дождя, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
Предупреждение о дожде, граде и ветре в Москве сохраняется до 22.00 11 июня. Кроме того, до 18.00 четверга действует предупреждение об очень высокой температуре воздуха, местами 30-32 градуса.
В Подмосковье предупреждение о граде, ветре и дожде действует до полуночи 12 июня.
4 июня, 14:29Сказано в эфиреАкадемик объяснил, как связаны погода и коронавирусРаспространение коронавируса зависит не столько от погоды, сколько от реакции людей на нее. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik руководитель отдела ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.