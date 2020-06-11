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Гидрометцентр предупредил о грозах в европейской части России
2020-06-11T13:51
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Гидрометцентр предупредил о грозах в европейской части России

13:48 11.06.2020 (обновлено: 13:51 11.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Дожди с грозами ожидаются в ближайшие два дня на большей территории Европейской России, говорится в прогнозе Гидрометцентра на ближайшие 36 часов.
"В большинстве южных регионов начнутся грозовые ливни, ветер при грозах будет усиливаться до 15-22 метров в секунду. Днем в Крыму 29-34 градусов, в Краснодарском крае и на Северном Кавказе тоже 31-36 градусов, в Нижнем Поволжье местами до 39 градусов. В Сочи 31-33", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что на севере Центрального федерального округа под влиянием атмосферных фронтов пройдут грозовые дожди, днем местами сильные, с градом, при грозе ветер будет усиливаться до 17 метров в секунду.
По данным синоптиков, на северо-западе ливни с грозами и порывистым ветром возможны во всех областях.
"Неустойчивая погода сохранится в четверг 11 июня в Поволжье. Будут ливни с грозой, градом и порывистым ветром до 15-18 метров в секунду. Становится жарко, днем 25-30 градусов, в Среднем Поволжье местами до 35-37 градусов", - говорится в сообщении.
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РоссияПоволжьеСеверный КавказГидрометцентрКраснодарский крайОбщество
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