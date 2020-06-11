https://ria.ru/20200611/1572805473.html
Московский паб, куда приходили следователи по делу Ефремова, закрыт
2020-06-11T13:48
2020-06-11T13:48
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Паб Ulysses, где накануне прошли следственные действия по делу актера Михаила Ефремова
, сейчас закрыт, передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказывал источник агентства, накануне полицейские провели следственные действия в пабе, где, по предварительной информации, артист отдыхал до рокового ДТП.
Сейчас заведение закрыто. На звонки в дверь никто не отвечает. На входе в заведение размещена информация, что паб может предложить свою продукцию через службы доставки.
Примечательно, что рядом с пабом, где якобы отдыхал Ефремов, находится отдел полиции по району Арбат.
Между тем у дома, где обвиняемый находится под домашним арестом, продолжают дежурить СМИ на фоне слухов, что в четверг Ефремова могут вызвать на допрос по новому делу - о сбыте наркотиков.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров
, впоследствии умер в больнице. Прокуратура Москвы
заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть", по которой Ефремову грозит до 12 лет колонии, и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Санкция по второй статье предусматривает до восьми лет лишения свободы, но подозреваемых пока нет.