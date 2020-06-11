Московский паб, куда приходили следователи по делу Ефремова, закрыт

Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы. Архивное фото

Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Паб Ulysses, где накануне прошли следственные действия по делу актера Паб Ulysses, где накануне прошли следственные действия по делу актера Михаила Ефремова , сейчас закрыт, передает корреспондент РИА Новости.

Как рассказывал источник агентства, накануне полицейские провели следственные действия в пабе, где, по предварительной информации, артист отдыхал до рокового ДТП.

Сейчас заведение закрыто. На звонки в дверь никто не отвечает. На входе в заведение размещена информация, что паб может предложить свою продукцию через службы доставки.

Примечательно, что рядом с пабом, где якобы отдыхал Ефремов, находится отдел полиции по району Арбат.

Между тем у дома, где обвиняемый находится под домашним арестом, продолжают дежурить СМИ на фоне слухов, что в четверг Ефремова могут вызвать на допрос по новому делу - о сбыте наркотиков.

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров , впоследствии умер в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.