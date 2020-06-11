Еврокомиссия рекомендовала создать список стран для разрешения на въезд

БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия рекомендует государствам Евросоюза договориться об общем списке третьих стран, для которых ограничения на въезд в союз могут быть сняты с 1 июля, говорится в сообщении ЕК.

"Действия на внешних границах ЕС должны быть скоординированными и единообразными, чтобы быть эффективными… Государства-члены должны согласовать общий список стран, не входящих в ЕС, для которых ограничения на поездки могут быть сняты с 1 июля", - говорится в нем.

ЕК также рекомендует регулярно пересматривать этот список.

"Ограничения должны быть сняты для стран, выбранных совместно государствами-членами, на основе набора принципов и объективных критериев, включая ситуацию в области здравоохранения, возможность применять меры сдерживания (распространения вируса – ред.) во время поездок и соображения взаимности, принимая во внимание данные из соответствующих источников, таких как ВОЗ ", - говорится в релизе.

Еврокомиссия также рекомендовала снять внутренний пограничный контроль к 15 июня 2020 года и продлить ограничения на въезд в Евросоюз из третьих стран, введенные из-за борьбы с распространением нового коронавируса, до 30 июня.

Как заявила на пресс-конференции еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, рекомендации Еврокомиссии странам ЕС, Шенгена и ассоциированным с Шенгеном государствам напрямую не касаются Великобритании , так как страна не принадлежит Шенгенской зоне, но ЕК надеется, что страна также им последует.

"Великобритания не является членом Шенгенской зоны, это означает, что эти рекомендация не затрагивают напрямую Соединенное Королевство. Однако я надеюсь, что они также последуют им", - сказала она.