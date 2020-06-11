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Под Калугой ребенок выжил, упав с пятого этажа
2020-06-11T13:44
следственный комитет россии (ск рф)
калужская область
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), калужская область, происшествия

Под Калугой ребенок выжил, упав с пятого этажа

13:44 11.06.2020
2973
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Восьмилетний мальчик выжил в Калужской области, упав из окна квартиры на пятом этаже, откуда он пытался выбраться после того, как его одного закрыл уехавший на заработки в Москву на несколько дней отец, сообщает в четверг прокуратура региона.
Трагедия произошла днем 10 июня в городе Кирове Калужской области.
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"Воспитывающий ребенка отец в целях заработка на несколько дней убыл в Москву и закрыл дверь, оставив малолетнего сына одного в квартире. Ребенок, пытаясь выйти на улицу через окно квартиры, находящейся на 5 этаже, выпал из него", - говорится в сообщении.
По информации надзорного ведомства, ребенок получил "множественные телесные повреждения" и сейчас находится в реанимации.
"В связи с произошедшим прокуратура проверяет соблюдение прав 8-летнего ребенка, в том числе со стороны его законного представителя, органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - информирует прокуратура.
Следственное управление СК РФ по Калужской области также объявило о начале процессуальной проверки по факту падения ребенка. "По предварительной версии, мальчик вышел на балкон квартиры, увидел на улице своих знакомых и выпрыгнул к ним на улицу. Ребенок получил переломы, ушибы тела, состояние здоровья стабильное", - говорится в сообщении следствия.
Следствие также отмечает, что мать мальчика лишена родительских прав, а семья на профилактическом учете не состоит. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, выясняют условия жизни ребенка.
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Следственный комитет России (СК РФ)Калужская областьПроисшествия
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