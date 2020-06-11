Под Калугой ребенок выжил, упав с пятого этажа

"Воспитывающий ребенка отец в целях заработка на несколько дней убыл в Москву и закрыл дверь, оставив малолетнего сына одного в квартире. Ребенок, пытаясь выйти на улицу через окно квартиры, находящейся на 5 этаже, выпал из него", - говорится в сообщении.