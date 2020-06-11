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На Чукотке начнут постепенное снятие ограничений по коронавирусу
2020-06-11T13:37
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На Чукотке начнут постепенное снятие ограничений по коронавирусу

13:37 11.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Чукотки Роман Копин
Губернатор Чукотки Роман Копин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Губернатор Чукотки Роман Копин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Чукотка с 12 июня начинает постепенное снятие ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает правительство региона.
"Губернатор Чукотки Роман Копин подписал постановление, согласно которому с 12 июня в округе разрешается работа предприятий общественного питания не только на вынос или в режиме доставки, но и в режиме обслуживания вне помещения. Кроме того, возобновляется работа фитнес- и тренажёрных залов, а также стоматологических кабинетов, отелей и гостиниц", - говорится в сообщении.
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При этом режим самоизоляции в округе продлевается до 22 июня. Ранее введённый масочный режим продолжает действовать и расширяется на пункты временного размещения и спортивные объекты. Жители также должны соблюдать социальную дистанцию.
Отдельный, более строгий, режим ограничений остаётся в городах Певек и Билибино, посёлке Угольные Копи, сёлах Кепервеем и Лаврентия. До 22 июня там сохраняется запрет на работу предприятий общепита, кроме обслуживания организаций и работы на вынос без посещения и на доставку. Деятельность фитнес- и тренажёрных залов также запрещена. В посёлке Эгвекинот режим дополнительных ограничений снят, там теперь действуют те же правила, что и в Анадыре.
На 11 июня на Чукотке зарегистрировано 114 случаев COVID-19, 71 человек выздоровел, 1 умер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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