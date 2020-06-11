Президент Хорватии упрекнул Орбана в территориальных претензиях

"Мы знаем, кто такой Орбан и за что он выступает, в этом нет ничего хорошего. К счастью, это не та большая и мощная страна, которая, честно говоря, была на нашей стороне, но это было давно и не считается", - заявил хорватский президент в эфире национального телевидения.