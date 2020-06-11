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Президент Хорватии упрекнул Орбана в территориальных претензиях
2020-06-11T13:38
зоран миланович
виктор орбан
австрия
хорватия
словакия
венгрия
в мире
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зоран миланович, виктор орбан, австрия, хорватия, словакия, венгрия, в мире

Президент Хорватии упрекнул Орбана в территориальных претензиях

13:38 11.06.2020
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© AP Photo / Darko BandicЗоран Миланович
Зоран Миланович
© AP Photo / Darko Bandic
Зоран Миланович. Архивное фото
БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович упрекнул премьера Венгрии Виктора Орбана в наличии территориальных претензий и подогревании националистических амбиций венгров за рубежом.
Орбан в минувшую субботу открыл в городе Шаторальяуйхей на самой границе со Словакией памятник "Венгерской голгофы" в связи со столетием подписания Трианонского мирного договора в конце Первой мировой войны, по которому Венгрия потеряла две трети своей территории. На памятнике изображена карта бывших венгерских территорий с частями нынешних Австрии, Словении, Словакии, Румынии, Украины и Хорватии – 12,5 тысячи населенных пунктов. Среди них и крупнейший хорватский морской порт, индустриальный и экономический центр – город Риека на Адриатическом море.
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"Мы знаем, кто такой Орбан и за что он выступает, в этом нет ничего хорошего. К счастью, это не та большая и мощная страна, которая, честно говоря, была на нашей стороне, но это было давно и не считается", - заявил хорватский президент в эфире национального телевидения.
"Он и меня, и премьера Андрея Пленковича уверял, что все в порядке. Но если он тебя обманет один раз – он виноват, а если два – ты глупец", - отметил Миланович.
По его словам, из Будапешта "постоянно слышны жалобы на потерю территории".
"И у нас в Хорватии есть люди, которые думают, что Хорват – самая частая фамилия в Венгрии, поэтому Будапешт должен быть хорватским городом. Но это глупость", - подчеркнул глава государства.
Муниципалитет Риека, в котором сейчас проживает около 200 тысяч человек разных национальностей, включая хорватов, сербов, словенцев и итальянцев, согласно последней переписи населения 2001 года имела меньше половины процента этнических венгров.
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Зоран МилановичВиктор ОрбанАвстрияХорватияСловакияВенгрияВ мире
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