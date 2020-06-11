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Онлайн-конференция с участием сенатора Андрей Климова
2020-06-11T13:34
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РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция с участием сенатора Андрей Климова

13:34 11.06.2020
22
16 июня в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о значении изменений текста Конституции Российской Федерации для граждан России, как проживающих за рубежом постоянно, так и выезжающих за границу с кратковременными целями.
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Участники:
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрей КЛИМОВ;
- журналисты русскоязычных изданий из Австралии, Австрии, Бельгии, Молдавии, стран Прибалтики, Турции, Франции.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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