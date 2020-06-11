Онлайн-конференция с участием сенатора Андрей Климова

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16 июня в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о значении изменений текста Конституции Российской Федерации для граждан России, как проживающих за рубежом постоянно, так и выезжающих за границу с кратковременными целями.