Онлайн-конференция с участием сенатора Андрей Климова

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Участники:
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрей КЛИМОВ;
- журналисты русскоязычных изданий из Австралии, Австрии, Бельгии, Молдавии, стран Прибалтики, Турции, Франции.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрей КЛИМОВ;
- журналисты русскоязычных изданий из Австралии, Австрии, Бельгии, Молдавии, стран Прибалтики, Турции, Франции.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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